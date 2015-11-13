欧美央行官员讲话令欧元美元齐坐过山车 大宗商品市场哀鸿遍野

周四(11月12日)金融市场迎来欧美央行众多官员讲话。欧洲央行行长德拉基警告称经济状况的关键指标--通胀正在变弱，为下个月进一步宽松货币政策奠定基础。美联储主席耶伦未对货币政策或宏观经济予以置评，且其他联储官员讲话不及市场预期鹰派，美元多头略感失望，美元指数小幅下滑。欧元日内走势震荡，德拉基讲话一度令欧元下挫，但美元下滑令欧元受到提振上涨。相对汇市表现，大宗商品市场日内表现更为抢眼。现货黄金于北美盘中刷新5年低位，但随后巨量买单令汇价短线拉升约10美元。WTI原油价格一度跌破42美元/桶关口，但随后亦小幅反弹。

美联储官员言论不及市场预期鹰派 美元多头备感失望美指下滑

据周四的一份政府报告称，美国11月份第一周的初请失业金人数持平，暗示雇主们对于招聘活动有更健康态度的同时还在裁员的问题上保持不变。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国11月7日当周季调后初请失业金人数持平于27.6万。

今天的报告称，美国初请失业金人数保持在略高于7月中旬所触及的25.5万水平的上方，后者是1973年末以来的最低点。

彭博调查经济学家得到的预测值介于25.9万-28万人之间。数据还显示吗，美国11月7日当周初请失业金人数四周均值由26.275万升至26.775万，触及9月底以来最高。

数据公布之后，路透社点评称，美国至11月7日当周初请失业金人数与上周相同，连续36周处于30万人以下，是有史以来最长周期，四周均值仍处于42年低位附近，这通常是就业市场较为健康的信号，鉴于上月非农数据表现抢眼，此数据或加大美联储12月加息意愿。

国际货币基金组织(IMF)周四发布的观察报告称，美国加息与其他发达国家可能进一步放松政策之间迥然不同的命运，是让全球经济前景都黯然失色的一大风险，此外还有中国经济转型以及大宗商品超级周期的结束。

报告称，“联储联邦公开市场委员会(FOMC)的决定仍应取决于数据，应等到就业市场持续走强，且有坚实的迹象显示通胀率稳步升向美联储2%目标之后，再进行(近十年的)首次加息”。但该报告并不一定代表了IMF执行董事会的看法。

美联储主席耶伦日内在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎词时，并未提及具体的货币政策。耶伦仅表示，美联储必须审慎对待货币政策中的新工具，且明白金融监管如何影响政策传导。

美联储一位主要鹰派、圣路易斯联储主席布拉德对工业化国家长期实行低利率表示担心，称可能迫使其重新审视货币政策。

布拉德在讲话中表示，5%的失业率已经接近充分就业的水平，尽管担忧通胀，但仍然倾向于加息。美联储的目标现已达成，但政策仍较为宽松。

美联储莱克日内指出，近期数据表明通胀并没有永久性地偏离美联储的目标。货币政策仍有影响通货膨胀的独特能力，货币政策对实际经济活动的影响有限且短暂。莱克还表示，QE对经济的作用似乎有限。

美联储埃文斯日内表示，可能需要等到明年一段时间后升息才合理。埃文斯表示，他比很多同僚更倾向于晚一些加息，他认为首次升息后应逐步上调利率。埃文斯预计，2016年底联邦基金利率在0.75%-1%区间内。埃文斯表示，过早将货币政策正常化的代价高昂。

埃文斯指出，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%。在升息之前看到通胀上升至关重要。

埃文斯预计未来18个月美国GDP将增长2.5%，截至2016年底失业率将降至4.9%之下，联储接近但“并未完全”实现充分就业目标。

因美联储主席耶伦闭口未谈货币政策，且其他联储官员言论不及市场预期，美元指数小幅下滑。

瑞典北欧斯安银行(SEB)日内指出，美元指数准备向上突破。尽管美元已经超卖，汇价突破55日布林带，但该水平仅吸引了少量卖盘，这对美元来说算是积极信号。美元过去几个交易日走势与其说是下修不如说是整固。若美指突破99.24将为上行测试第3浪目标(161.8%斐波拉契延展位)100.12打开大门。

德拉基鸽派言论为12月放宽货币政策奠定基础 欧元经历“过山车”行情

欧洲央行(ECB)行长德拉基周四强调，央行已经做好扩大印钞的准备，并警告称经济状况的关键指标--通胀正在变弱。

“核心通胀持续好转的迹象有所减弱，”德拉基对欧洲议会的经济委员会表示。通胀是一项反映欧洲经济状况的重要指标，可能决定欧洲央行万亿欧元印钞计划的未来走向。

他说道：“核心通胀水平继续疲软。通胀动能有所减弱，主要是因为油价下跌以及欧元升值的影响。”

“我们一直都说，如果通胀率走势修正没有保持下去，买债措施会持续到2016年9月底之后，”他形容欧洲央行以购买国债为主的量化宽松方案是“力量强大且具备弹性”。

对于欧元区经济，德拉基指出，经济下行风险“明显可见”，源自全球经济成长与贸易的下行风险显而易见。

同时，他还重申了12月审视货币政策的观点，“在12月政策会议上，我们将重新检视货币政策宽松程度。”

德拉基在对欧盟议员讲话时，还为货币政策决策者与银行及对冲基金之间的私下会晤进行了辩护。

德拉基表示，欧洲央行将公布央行执行委员会成员的活动纪录；执行委员会决定欧洲央行政策核心，而日前一项有关取得这项资讯的请求，曝露出对冲基金及银行业者例行与决策官员联系。

“我们设有一项明确规定，而且目前仍在实施--我们不会在非公开会面讨论对市场有敏感性的讯息，”他称。

“但要让央行货币政策有效，与市场参与者会面，同时听取他们的看法是很重要的。”

从上述观点来看，德拉基对于欧元区经济和通胀观点较之前更为谨慎，这也对欧元构成了更大的下行压力。德拉基讲话过后，欧元/美元短线急挫，汇价跌破1.0700关口，刷新日内低位1.0691。北美时段欧元/美元强劲反弹，日内最高触及1.0806。

高盛(Goldman Sachs)经济学家Dirk Schumacher周四在最新的一份报告中称，欧洲央行(ECB)将进一步放松政策，以抵御中期通胀风险的加剧。

高盛预计，“12月欧洲央行存款机制利率将会下调10-30个基点，主要再融资利率将维持在0.05%不变。同时，央行会将QE正式延长至2017年第三季度末。”

高盛10月23日曾表示，如果市场对美联储12月加息的预期降低，欧元企稳或是再度走强，那么下调存款机制利率将会成为基本情景。

该行还指出，“欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会做证词后，欧洲央行存款利率下调的可能性完全计入了市场价格。”

瑞典北欧斯安银行(SEB)日内指出，欧元/美元空头犹豫不决。按理说汇价大跌后经过两到三个交易日整固后可能再度出现行情突破，但目前卖家却开始犹豫，尚不能确定该货币对是延续目前走势还是上行测试1.0810中轴位置。即使汇价上行至该阻力水平，但整体还是修正行情。若汇价跌破1.0706支撑将强化卖盘力量并可能诱发新的跌势。

大宗商品迎来“黑色星期四” 贵金属价格刷新数年低位

周四接近美市盘初，大宗商品集体扩大跌势，现货黄金走低至三个月低位，现货铂金、纽约期铜均刷新数年来的低位。同时，大宗商品巨头嘉能可股价一个月来跌破1英镑。

美市盘中，现货黄金一度跌至1074.11美元/盎司，刷新2010年2月以来低位。戏剧性的是，之后金价自日内低位快速反弹逾10美元至日内高位1085.60美元/盎司下方交投。过去12天中，现货黄金有11天收阴。

据报道，COMEX最活跃12月期金在北京时间22:35一分钟内成交5550手，大量买单导致现货黄金价格快速反弹6美元/盎司重回1080美元/盎司上方。

FXStreet在最新的分析中认为，清淡市况中，国际现货黄金价格继续承压，黄金或继续跌向7-8月底部1075美元区域。

瑞银分析师表示：“当前Comex期金头寸比今年迄今的平均水平高20.0%，尽管近期大幅削减。此外，总空头相对较低，只相当纪录水平的53.0%，这表明当前空头回补的风险有限，在美联储12月加息的预期下，空头仍有大幅建立头寸的空间。”

同时，现货铂金、纽约期铜均震荡走低。现货铂金触及2008年12月以来低位869.75美元/盎司。现货钯金最低下跌至557.43美元/盎司，刷新3个月低位。

铜价跌势也有所加剧。纽约期铜下跌1.8%至2.177 创2009年以来的新低；上海期铜触及2009年7月来最低每吨36480元人民币。

原油也延续跌势，WTI原油刷新8月末新低，现报42.47美元/桶，日内跌幅超过1.3%。

有交易商称，在GENSCAPE报告显示在截至11月10日该周库欣原油库存增加近200万桶后，原油期货价格小幅扩大跌幅。

此外，大宗商品巨头嘉能可股价也受到冲击，该公司股价近一个月来首次跌破1英镑，最低触及97便士。