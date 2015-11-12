市场对石油行业前景看法过于悲观 忽视巨大投资机会--霸菱

11月12日 - 霸菱资产管理周四称，市场人士对石油行业普遍抱有悲观情绪，正在消化油价几乎是零增长或石油行业零回报的情况，然该行却愈来愈看好行业前景，并认为能源股估值有上升空间。

霸菱环球资源主管Duncan Goodwin在其评论中指出，环球石油行业普遍削减资本开支，加上美国在岸钻井数目下降，有望令石油供应收紧，从而支持油价从当前水平回升。

“基金经理对商品的减持程度接近高位，而实物商品炒家的短仓水平达到历史高位。”他说，“市场情绪过分悲观，许多人可能忽视了目前资源股所蕴含的巨大投资机会。目前，我们在环球资源股物色到许多这样的投资良机。”

以下为其评论摘要：

大型石油公司开始执行更严格的回报标准。事实上，大量在油价每桶70美元的价位下预计回报低于15%的项目已经被搁置。我们分析认为，这种现象会产生两大影响。首先，这显示出回报不会持续低迷，如果企业搁置不具吸引力的项目以降低成本，即使布兰特原油价格维持在目前每桶46 美元的水平，撇除其他所有因素，企业盈利能力亦必然会开始回升。第二，企业预测的石油产量将会减少，我们估计在接着24至36个月，环球石油未来每日产量将会减少550万桶，跌至600万桶。

我们还必须考虑美国在岸行业不断调整所产生的影响。仅仅是今年，钻井数目已经下跌超过一半至目前的578个，我们估计在未来一年，环球石油日产量将会从预测水平进一步减少150万桶。事实上，我们预计2016年美国在岸行业的产量将会按年下降，每日产量的跌幅可能达到50万桶。这标志着石油来源发生了重大转变，而在近几年来，石油来源一直是油价趋势的决定性因素。

在当前市场下，每日产量约为9,650万桶，倘若产量合共下跌约8%，供应量将会出现大幅调整。我们认为不久后将会出现这种情况，显然这将会十分有利于油价走势。

我们认为当所有石油生产商意识到需要进一步削减投资，市场将会迎来真正的转折点。值得留意的是，部份企业对油价长期低迷的情况出现了误判，即使油价急跌，仍然继续投入，以维持产量。

由于石油行业第三季度的整体业绩充满挑战，12月份开始进行2016年的规划，我们认为这些企业将会在未来数月削减开支，下调明年的石油产量指引。当石油企业普遍削减资本开支，下调明年的产量指引，我们认为投资者将会认识到，此前对油价零增长或石油企业股本回报不会改善的预期十分不合理。