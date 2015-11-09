本周黄金市场继续看美联储 盼实物需求回归支撑

在上周的大幅走低后，本周黄金(1092.00, 4.30, 0.40%)市场依旧大片空头，金价很可能继续走低，而美联储的一举一动也将是黄金市场所继续关注的。

上周的非农数据对黄金市场可谓是一击暴击，美国10月非农猛增27.1万，远超于市场预期的18万。同时失业率下降至5.0%，创7年低位。受此影响金价大跌至1090美元/盎司下方。

Briefing.com的交易员Mike Ciccarelli表示：“非农数据对金价显然是不利的。积极的非农数据使得美元上涨，使得金价大跌至1090美元/盎司下方。”

分析师们表示，目前黄金市场的大幅抛售也使得技术面看空。

CMC Markets市场策略师Colin Cieszynski表示，上周五金价跌破了1100美元/盎司水平，这在技术面是很重要的，表明了新的下行趋势，甚至金价可能重新测试7月1070美元/盎司的水平。

Cieszynski说：“非农数据意外的强劲使得美联储升息预期增加，推动了美元兑其它货币的表现，包括黄金。”

Ciccarelli认为，本周黄金市场关注的将继续是美元和美国经济数据，还有实物需求也是需要关注的。

Equity Management Academy的首席执行官Patrick MontesDeOca也认为，本周市场关注的除了美国升息预期，还有季节性黄金实物需求。

近期有报告表明，新兴市场，包括中国和印度的需求在改善。

Ciccarelli说：“出现了一些实物需求买入，对金价上行有帮助，对于金价跌到1100下方后消费者们的反应，毫无意外。”

世界黄金协会(WGC)三季度报告将在近期发布，将是黄金实物需求方面的一大关注焦点。

Cieszynski对近期金价的下跌表示，对本周金价看空。

Cieszynski说：“欧元计金价在周五也有下跌，最关键的是技术面1000欧元/盎司的水平，即使美联储是焦点这也要关注。

Cieszynski认为，黄金市场在本周会非常波动，持续的下跌使得金价进入了超卖的状况中，“不需要多少空头回补就能使金价重新测试1100美元/盎司水平。”

对于本周金价的表现，Ciccarelli表示：“黄金依然在下行趋势中，我认为如果金价出现了一些上涨，主要是因为所有坏消息都已经被计入了价格，但在这样的环境下，是难以持续的。美联储和美元的强劲表现严重打击到了贵金属市场。”

对于技术面，Ciccarelli认为在跌破了1100美元/盎司后，将继续维持在该水平，即使有短暂的回升，也难以持续。

而对于美联储升息的预期，Ciccarelli认为，由于美联储升息预期很显然将使得黄金承压，因此金价会维持在1100下方，触发美联储表示会延迟升息，“这会使得金价获得暂时的回升。”