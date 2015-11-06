美联储可能12月启动加息

预计美国经济将继续增长， 美联储主席耶伦在国会作证时称

美国联邦储备委员会主席耶伦4日表示，由于美国经济表现良好，美联储可能在今年12月的货币政策例会上启动加息，但尚未作出正式决定。

耶伦当天在美国国会众议院金融服务委员会作证时说，美联储预计美国经济将继续增长，足以推动就业市场进一步改善并实现通胀率在中期回升到2％的目标。如果未来的信息支持美联储这一预期，今年12月启动加息将是可能的。

耶伦对美国经济前景持乐观态度，列举了国内消费支出稳定增长、就业市场大幅改善、全球经济和金融市场给美国经济带来的下行风险减少等因素。她指出，虽然美国通胀率持续低于2％的目标，但主要是受到能源价格和非能源产品进口价格下跌的影响。

针对部分美联储官员对美国通胀水平较低的担忧，耶伦表示，如果美联储决定12月启动加息，将是基于就业市场继续改善，以及压低通胀的暂时性因素消退之后美国通胀率将回升到2％的预期。她说，美联储需要逐步证实通胀回升的预期将会实现，否则美联储将适当调整政策。

耶伦强调，市场应更加关注美联储利率政策的整个路径而不是首次加息时机。她认为，如果美国经济数据支持，及时启动加息是审慎的做法，因为这使得美联储能以更加渐进的节奏加息。

美联储在上周召开的货币政策例会上决定按兵不动，但暗示可能在12月的下一次货币政策例会上启动加息。自2008年底以来，美联储一直将联邦基金利率维持在接近于零的超低水平。





杜德利同意在12月加息

纽约联储主席杜德利11月4日表示，他同意美联储主席耶伦的想法，认同在下个月加息的预期。

杜德利表示，他对耶伦今早的讲话措辞表示赞同，即认为在12月份会议上提高美联储短期目标利率是“有可能的”，但得根据数据来决定。

杜德利也指出，目前5.1%的失业率可能在某种程度上夸大了就业市场改善的局面。美联储利率政策不能解决收入不平等的问题，而这正是他担忧之处。他同时认为，不平等和减少提高收入的机会，将是对“美国梦”的打击，他不想看到这样的事情发生。

欧美股市冲高回落

美联储主席耶伦称存在12月升息的可能性，周三欧洲股市冲高回落，美国股市则高开低走。

FTSEurofirst 300指数上涨0.46%，此前升最多1.1%。英股富时100指数收涨0.46%，法国CAC 40指数收升0.25%，德国DAX指数收跌0.97%。

在周二欧股收盘后，欧洲央行行长德拉基表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。

美国股市昨高开后回落。截至收盘，道琼斯工业指数跌50.57点，跌幅0.28%；标准普尔500指数跌7.48点，跌幅0.35%；纳斯达克综合指数跌2.65点，跌幅0.05%。