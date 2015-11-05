南非经纪公司28E Capital在南非期货交易所推出MetaTrader 5

领先的南非经纪公司之一28E Capital已经在南非期货交易所（South Africa Futures Exchange，简称“SAFEX”）正式推出MetaTrader 5。该平台的成功推出离不开迈达克(MetaQuotes)南非官方代理机构Derivative System Technologies的积极参与。

28E Capital客户可以使用这个最受欢迎交易平台的丰富功能交易ALSI (JSE指数期货40强)和ALMI (JSE小型股指期货40强)。这个顶级南非股票交易的直接差价合约(CFD)交易将在不久的将来推出。你可以直接从28E Capital的网站http://www.28e.co.za/下载MetaTrader 5平台的样本。



















28E Capital是约翰内斯堡证券交易所(JSE)以及SAFEX的正式服务会员经纪公司。作为JSE的正式会员，28E Capital提供JSE上所有上市股票以及SAFEX上所有衍生品的交易，即单个股票期货、农业期货、货币期货、金融指数期货、商品、差价合约及期权。

28E Capital总监Hugo Gous表示：“我们很高兴以MetaTrader 5的形式为我们的客户提供更多选择。这将使我们的客户能够在Safex和差价合约上开发、测试和交易算法交易战略。我们对这个新机遇感到无比兴奋。”



Derivatives System Technologies首席执行官André van der Walt表示：“我们为28E Capital成为首个使用我们为SAFEX专门开发的MetaTrader 5网关的南非经纪公司感到非常高兴。这是一个非常激动人心的时刻，因为在南非首次，交易商能够为他们的ALSI交易战略开发交易机器人，并且通过真正的账户操作他们！”