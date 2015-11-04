全球经济何时腾飞将取决于一群“灰天鹅”？

对于眼下步履攀升的全球经济而言，何时能够实现“腾飞”或许要看一群“灰天鹅”的“脸色”。

知名经济学家Nassim Taleb创造了著名的“黑天鹅(Black Swans)”，指的是后果重大的基本不可预料的麻烦事。

和“黑天鹅”有所不同，“灰天鹅(Grey Swans)”常指并非完全不可预测、但一眼望不见的事件，其一旦处理不当，也许就将升级为更被世人熟知的“黑天鹅”事件。

例如2014年的埃博拉病毒爆发，因为此种致命病毒并不是首次爆发，但第一次这种病毒走出非洲。全球最大广告公司WPP Plc首席执行官(CEO)Martin Sorrell就常常发现“灰天鹅”。

在Sorrell的最新“灰天鹅”列表上的是，对于美联储(FED)何时将加息及其会给金融市场带来何种影响的疑虑。

Sorrell还担心计划在2017年底之前举行的、有关英国是否应该退出欧盟的公投。

WPP上周表示，这种潜在的不利因素，加之本已疲弱的经济增长和通胀，意味着客户“不愿意承担更多的风险”。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的经济学家对这些问题也感到忧心忡忡。在经历夏季的低迷之后，当前季度他们期盼企业状况的改善来提振全球经济。

与Sorrell一样，他们也担心企业领导人被近期的事件“吓倒”了。其中排在担忧列表前面的是中国经济放缓、8月人民币贬值引发的新兴市场风暴。