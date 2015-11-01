美国加息担忧再起 黄金连续两周下跌

由于投资者对美联储释放的可能加息信号担忧加剧，作为无息资产的黄金再受打压。最近一周，国际金价大幅回落，累计跌近２％，较前一周扩大跌幅，重新回到此前的震荡盘整区间。

数据显示，到１０月底最后一个交易日，纽约市场金价收于每盎司１１４１．４美元，较前一周累计下跌１．９％，是过去９周来的单周最大跌幅。不过受到前几周的上涨提振，整个１０月金价累计仍上涨约２％，重新回到下半年的价格震荡盘整区间。

受到影响，国内市场黄金价格也较前一周有所下跌，上海期货交易所黄金期货周跌幅高达２．５％，每克金价则跌至２３３元附近，整个１０月的涨幅也大幅缩窄至不足１％，而在现货市场上，主要金店的足金饰品价格则降至３００元附近。

“最近一周，市场关注的焦点是１０月份美联储例行货币政策会议，虽然美联储的维持基准利率不变决定符合市场多数预期，但会后的政策决议释放出更明确的加息信号。”国泰君安期货分析师王蓉认为，美联储对海外局势的风险担忧有所缓解，且明确提及将在１２月份的会议上决定是否提高利率，这和此前市场对美联储１２月份加息的预期不断降低的状况明显有所不同。

美联储年内加息的预期不断升温，而全球其他央行则正在或暗示将进一步宽松。“货币政策前景分化的大背景下，美元的中长期前景得到巩固。”上海一家期货私募机构负责人表示，美元黄金再坐“跷跷板”，美元周内创下两个月反弹新高，使金银贵金属价格受到压制。

对于金市前景，不少国际投行依然较为看淡。“美联储的声明对黄金价格来说并不是怎么好的消息，在美联储１２月份召开货币政策会议前，美国将公布非农就业数据等一系列经济数据，这些数据将吸引更多的市场关注，可能成为金价下跌的一个催化剂。”一家外资行分析师的评论认为。

不过值得关注的是，黄金的实物需求并未受太多短期价格波动影响，上海黄金交易所公布的数据显示，截至１０月底，中国内地市场的黄金提取量达２１１８．９吨，超过２０１４年全年提取量，表明黄金的实物需求依然强劲。

与此同时，近期各国央行购买黄金储备的行动依然在持续，世界黄金协会的数据显示，过去５年，全球央行对黄金的态度发生大转变，持续买入黄金，尤其是俄罗斯、印度、墨西哥等新兴经济体央行成为黄金大买家。

“但新兴市场国家央行的黄金储备占比依然较低，美国的储备中７２％是黄金，德国也达６８％，新兴市场国家的这一比例明显还低得多。”世界黄金协会的分析认为。