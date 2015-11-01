黄金周评：美联储变脸“祸及”黄金 非农能否再次单骑救主？

10月26日至10月30日当周黄金市场综述：本周金融市场的目光聚焦美联储10月利率决议和政策声明，现货黄金上演“过山车行情”。本周四凌晨，美联储宣布维持利率决议不变，但随后的政策声明鹰派程度远超市场预期。美联储认为经济仍在以温和速度扩张，这使得12月会议上加息是一个可能的选项。声明公布之后，美元指数大幅反弹100余点，而金价则迅速跳水30美元，刷新1152美元/盎司的两周低位。而在利率决议之前，黄金一度飙升30美元至1182.50美元/盎司。周五，金价继续下行，最终收盘于1141.90美元/盎司。

国际金价当周开于1163.86美元/盎司，最高触及1182.50美元/盎司，最低下探1139.30美元/盎司，收盘报1141.90美元/盎司，较上周收盘下跌近23美元。

国际银价开于15.80美元/盎司，最高上探16.36美元/盎司，最低触及15.47美元/盎司，收于15.53美元/盎司，较上周收盘下跌0.27美元。

当周要闻盘点：

全球央行或再启宽松大闸 黄金游走1160迎美联储决议

中国人民银行(PBOC)上周五(10月23日)再度祭出“双降”大招，央行宣布将一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.50%。同时，中国央行下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

这也是中国央行自去年11月启动降息降准周期以来，连续第五次降息、第四次的降准。尽管此前市场对央行年内第四季度还会再度祭出宽松举措以刺激经济的预期从未断过，但似乎谁也没料到会来得这么快。

中国央行宣布降息降准后，全球股市全线扩大涨幅，美元指数突破97大关，尾盘更是刷新8月中旬以来高点97.20。现货黄金短线飙升至1180美元下方，但随后迅速跳水，并刷新1158.81美元/盎司的近两周低位。

伴随着中国央行率先扣动扳机，全球另外两大央行——欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)也因通缩阴影挥之不去而面临着巨大的宽松压力。

欧洲央行行长德拉基上周四(10月22日)在货币政策决议公布后发出了最为鸽派的声音。他称欧洲央行将于12月扩大经济刺激规模，并且保留了扩大资产购置措施规模和进一步下调存款利率这两个选项。当日欧元汇价暴跌2%至2个月低点。

德拉基指出，12月份必须重新审视货币政策宽松的程度，在职责范围内，欧洲准备好使用所有工具，若有必要。如有必要，QE将实施至2016年9月甚至更晚时候，将一直实时QE，直到通胀迈向欧洲央行目标水平。

此外，日本央行也在考虑扩大其刺激举措，因该国经济第二季出现萎缩，并且可能重新陷入衰退。.

本周二(10月27日)，现货黄金最高上行测试1167.10，最低下探测试1162.70，目前整体维持1160上方整理。市场广泛预期美联储(FED)周三结束为期两日会议后将宣布维持近零利率不变。

彭博的数据显示，黄金期货未平仓量创近3年之最，这也从侧面反映了黄金投资者对于本周美联储货币政策会议的看法。

数据显示，过去五周黄金期货多单大增，空单则是大减。这表明，未平仓量跳增，可见投资人准备迎接金价大涨行情。

除了黄金期货未平仓量创出新高之外，交易所交易基金(ETF)持有的黄金部位本月增加10.5吨至1540.7吨，创2月以来最大增幅。上述指标均暗示，投资人预期黄金涨势会卷土重来。之前，美联储加息的威胁曾拖累金价在7月份跌到5年低点。

美联储政策声明“鹰姿飒爽” 黄金上演“过山车行情”

美联储决议公布之前，现货黄金大幅拉升，金价一度暴涨近18美元至1182.50美元/盎司，创10月15日以来最高水平。现货白银价格亦刷新自6月18日以来最高至16.30美元/盎司。

不过，当美联储政策声明公布之后，剧情马上发生了“180度的大转折”。

美联储周三公布的10月FOMC政策声明维持利率不变，符合预期。政策声明中，联储明确提及“下次会议”，将12月加息提上日程。声明中表示要“在下次会议上(即12月)”考虑是否合适加息。

美联储认为，“经济仍在以温和速度扩张，这使得下次会议(12月)上加息是一个可能的选项。在做最后加息决定时，美联储将评估实际和预期情况，看就业和通胀是否朝着目标水平前进。不过，美联储并没有承诺今年一定加息。”

与此同时，近来美联储对海外局势的担忧有所缓解。10月声明中，美联储撤销了“全球经济和金融形势可能抑制美国经济”的表述，转为称美联储将关注国际形势。这与9月会议时是不同的。当时，美联储在声明中称，全球形势的变化可能一定程度上抑制美国经济活动。

在美联储政策声明公布之后，市场对于12月加息的热情被再度激发，美国期货市场对于联邦基金利率的预期显示，12月加息的概率已经升至接近50%。

有美联储“通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath随后撰文称，虽然美联储10月维持利率不变，但比以前相对清晰地阐述了立场，指明了12月会议这个具体时点，这意味着美联储将在12月及之后的每次会议上都做加息的思考，12月加息的大门可能就此打开。

Hilsenrath称，美联储撤销了9月声明中提到的“全球形势可能抑制美国经济”说法，改为将监测全球局势发展。这表明美联储对全球经济的担忧在缓解，但没有完全消退。中国等海外国家经济增速放缓，是美联储加息的阻碍因素之一。

在美联储鹰派声明公布后，美元暴涨，金价迅速反转杀跌30美元，银价亦回吐全部涨幅。COMEX最活跃12月期金在北京时间02:00至02:16分17分钟内成交21927手，大量卖单导致现货金价短线拉低近17美元至1161.90美元/盎司。

RJO Futures的高级商品经纪人Bob Haberkorn也表示，“此次美联储显得大为鹰派，表明了更可能在今年年内升息，黄金市场还将继续受压。”

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets Global Futures)副主席George Gero表示：“金价的上涨是因为投资者们过分希望美联储会维持鸽派的表现，而现在他们失望了，因此出现卖盘。”