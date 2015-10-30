为什么美联储声明的市场解读错的离谱？

如果未来美国经济形势改善，同时全球形势不恶化，那么美联储(FED)将很快加息——这是最新的联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后投资者对于会后声明内容的解读。

无论出于何种理由，市场人气似乎受到本周会议的极大鼓舞，原因可能在于，年内将仅剩一次会议，而加息预期的保留意味着这次会议存在切实的利率上调的可能，或者是会后声明内容牵涉的政策前景偏紧缩。

无论如何，华尔街乃至全球金融市场都对12月加息产生了新的希冀。

最终，市场传递出的信息是，投资者被“引诱”并产生新的加息预判，但实际等待的时限恐怕仍是遥遥无期。

The Lindsey Group的首席市场策略师Peter Boockvar表示：“市场直到这周美联储不会采取行动，不过决策层留下了充分的后续策略弹性，如果数据表现强劲，那么12月就加息也是有可能的，如果他们把话说死，那么又会把自己逼到墙角。”

Boockvar进而指出，投资者不必过多解读美联储最新的口头戏法，“我认为美联储表达的意思是做好了12月加息的准备，我认为他们是敞开了各种选项，并引导市场预期转向各种可能性。”不太好的预兆是，“市场希望看到的是经济数据疲软，之后加息就不会发生。”

周四的数据的确“如市场所愿”，美国3季度GDP年化增幅仅有1.5%，比预期低了0.1个百分点，虽然消费数据表现强劲，但商业投资依旧低迷。

尽管如此，金融市场依旧没有放弃信念，利率市场定价情况显示，12月加息几率进一步上升6%，至50%。芝加哥商业交易所(Chicago Mercantile Exchange)的联储观察指标本周稍早显示，加息至少在明年3月之前都不会发生，然而现在，12月加息似乎一下跃入市场的解读范围。

FOMC会后声明将经济形势描述为“温和”，聘雇和通胀步伐“放缓”且弱于联储目标。

Prudential Financial的市场策略师Quincy Krosby表示：“12月加息大门不只是开了一条缝，不过你必须看到自此公布的经济数据一扫先前阴霾。”

而“关键数据”将于下周五(11月6日)发布，非农就业和小时薪资成本将悉数发布。

对于美联储来说，数据依然充满变数，如果经济形势无法在今年最后两个月获取动能，那么央行就不会采取行动，即便美联储的言辞十分巧妙地保留了各种可能性。