"叒是震荡！"：A股成交三周新低 妖股"任性不改"

周四(10月29日)，3400点关口得而复失，成交量持续萎缩，创下三周以来新低。这也令投资者感叹：A股震荡行情何时休？虽然证监会大举"捉妖"大旗，但是今天"妖股"盛宴重新开席，集体任性封板，成为市场"一道两点的风景线"。

沪指全天宽幅震荡，早盘高开后，几度冲高，争夺3400未果，临近午盘快速走低，午后，沪指持续拉升，一度涨逾1%，重回3400点整数关口，临近尾盘，再度跳水回落，涨幅缩小，未能稳守3400。

截至收盘，沪指报3387.32点，涨幅0.38%，成交2945亿元；深成指报11566.66点，涨幅0.63%，成交4552亿元；创业板指报2485.28点，平收，成交1146亿元。

板块个股：风沙治理板块涨幅居前，大禹节水、蒙草抗旱、丰林集团涨停。粤港澳概念股走势强劲，珠海港、深振业A、深圳华强等5只个股涨停。卫星导航走强，深赛格涨停，超图软件、航天晨光涨逾9%。保险板块走势疲软，新华保险、中国人寿跌逾1%。仓储物流走弱，怡亚通、象屿股份跌逾2%。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余144.88亿元，占比111%。 截至16:01，港股通每日额度105亿元剩余102.01亿元，占比97.2%。

股指期货：期指今日高开低走，三大品种主力合约盘中下挫翻绿，临近上午收盘前，IF、IC反弹翻红。午后，三品种反弹冲高，随后再次回落。截至收盘，IF1511涨0.67%，IH1511涨0.17%，IC1511涨1.01%。

外围市场：日本股市日经225指数周四收盘上涨0.17%，报18935.71点；日本东证股价指数收盘下跌0.01%，报1547.11点。澳大利亚指数收盘下跌1.28%，报5269.90点。台湾股市收盘下跌1.1%，报8571.08点。韩国首尔综指收盘下跌0.41%。

消息面：备受瞩目的中共十八届五中全会今天将正式闭幕。会议重点审议的“十三五”规划将描绘到2020年全面建成小康社会的新路径，勾勒中国未来五年的发展图景。专家表示，深化各领域改革，让民众对改革有更多的获得感，将是“十三五”规划的核心目标。

分析师观点：隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。

说好的"捉妖"呢？ "妖股"任性不改！

今日“妖股”再度发威，截至收盘，特力A、潜能恒信、海欣食品、兔宝宝上海普天集体涨停，上演“妖股'盛宴。

纵览近期股场明星，特力A并不孤单，海欣食品、上海普天、潜能恒信、梅雁吉祥及洛阳玻璃等走势超强的个股，可谓风光独占。

“连特力A的主力都还在努力，你有什么理由选择放弃？”昨日，“妖股之王”特力A再次以涨停引发了市场的各种调侃。

连续13涨停遭深交所问询的“妖股”潜能恒信昨日晚间回复称公司股价上涨的原因之一是技术反弹需要。

今日开盘15分钟不到，潜能恒信即再度涨停，对比三季报净利润亏损1735万，同比降幅高达190.87%的业绩，小编只能感叹A股市场“技术反弹”真任性！