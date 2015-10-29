黑田已经弹尽粮绝？日元多头力量升至安倍上台来最强

距日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)扩大QQE时隔一年之际，外汇交易员怀疑他是否能够再次带来“万圣节意外”。

对黑田是不是愿意在周五(10月30日)会议上扩大货币刺激计划，以及是否有能力这样做，日元空头都开始失去信心。他们将日元空头头寸降至首相安倍晋三(Shinzo Abe)2012年12月上台前至今日未曾见过的水平。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至10月20日当周，对冲基金和其它投资客削减日元净空头合约至3639份，为2012年10月以来最小，这也是连续第五周下滑。

随着美联储(FED)加息时间推迟到最早12月份，以及全球动荡推升避险需求，日元自6月份触及的13年低点攀升。

摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)驻东京的全球市场策略师Yoshinori Shigemi称：“日本央行宽松举措对经济的影响已经见顶，货币刺激政策在进一步打压日元和提振股市方面也已失效。”

投资者对黑田东彦扩大刺激计划的能力愈发抱有怀疑态度。目前日本央行每年债券购买规模已经相当于日本政府发债规模的90%左右。

自6月30日以来日元上涨1.5%，扳回2012年以来28%的跌幅，是下半年以来表现最佳的主要货币。

接受彭博调查的策略师们上调日元预估，年底预估中值由9月份时的125提高至123。

与日本央行决议相比，美联储政策决定被视作更重要的日元影响因素，前两次美联储会议之后都有比日本央行会后更大的汇率波动。

北京时间周四14:53，美元/日元报120.70。周三美联储暗示可能今年加息，日元下跌0.5%。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)副总裁Masashi Murata称：“第一阶段重点是货币刺激政策导致汇率贬值。目前焦点在于哪个国家会先加息，美国还是英国。如果美联储12月按兵不动，推动美元/日元跌向116甚至更低的力量就更大。”

对于日本央行周五开会时会否决议扩大刺激政策，市场看法分歧。接受彭博调查的36名经济学家中，有16名预计黑田本周会采取行动。

日元兑美元在2013年暴跌18%，当年黑田开启量化和质量宽松举措(QQE)；日元在2014年下滑12%，当年黑田扩大QQE。有分析师指出，即便日本央行今年再度扩大货币刺激，对于日元的负面影响也将小于此前两年。

10月21日日元兑美元3个月隐含波动率曾经降至8.74%，为8月以来最低水平。