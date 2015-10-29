美联储加息之际上哪找避风港？听听这位投资者的疯狂想法

资产规模达70亿美元的Meritz Securities Co.投资管理主管Park Sungjin日前提出了一个听起来很疯狂想法：在美联储(FED)考虑加息之际，押注原油比美国国债要更加安全。

这位来自首尔的投资者Park在周三(10月28日)美联储决议前声称，尽管美联储可能不会在本周就采取行动，但在未来几个月里美国的利率可能上升。上述观点随后也受到美联储鹰派声明的支撑。

最新利率期货显示，美联储12月加息概率飙升至48%，高于美联储发布声明前的34%。

Park指出，继在过去一年中暴跌47%之后，美国西德克萨斯中质原油(WTI)现在是有吸引力的。

他说道：“我们应该去哪里寻找避风港？尽管这听起来很疯狂, 但我认为大宗商品市场比任何其他市场——包括美国国债——都要好得多。”

Park补充道：“美联储准备加息，大宗商品市场也已进行了回调：我在买进。我们持有大宗商品，尤其是WTI的多头头寸。能源消费是必需的。”

Park的观点并不孤单。根据彭博对经济学家的调查，到明年年中，原油或将反弹约10%，至47.34美元/桶。

Park在接受采访时原油价格报43美元/桶附近水平。美国WTI原油12月期货周三收涨2.74美元，或6.34%，报45.94美元/桶。

经济学家们指出，随着美联储加息，美国政府的支持不足以为美债提供保护。

调查显示，将利息再投资计入在内，基准10年期美国国债的投资者将亏损大约3%。

因美联储货币政策声明保留了12月加息的可能性，令原本预计不会暗示今年加息的交易商意外，美国国债价格周三下滑，中短期国债收益率触及一个月最高。

对交易商对美联储政策看法改变最为敏感的2年期国债收益率尾盘升至0.707%，大涨9个基点，为2月6日来最大单日涨幅。

美国基准指标10年期国债价格收益率报2.099%。彭博的调查显示，到明年6月30日，该收益率将攀升至2.59%。

素有“商品大王”美誉的投资大师罗杰斯(Jim Rogers)在本月稍早表示，他不确定油价是否准备展开反弹。

他在10月1日接受采访时说道：“究竟我们是否处于转折点，我还不清楚，但我在非常密切地关注。”