重磅数据让日元多头吃定心丸：黑田周五可能不“放水”了！

受美联储鹰派声明刺激，美元指数周三触及两个半月高点。周四亚市早盘，美元兑主要货币大多保持强势，但兑日元却表现糟糕。分析师指出，最新出炉的日本工业产出数据好于市场预期，从而降低了日本央行最早在周五便采取政策行动的预期。

美联储公开市场委员会(FOMC)周三(10月28日)维持利率不变，明确提及下次会议，将12月加息提上日程。FOMC还去掉有关全球经济放缓的警告，为加息埋下另一伏笔。意外鹰派的声明推动美元指数隔夜升高至97.82，为8月10日以来最高水平。

日本经济产业省周四公布的数据显示，日本9月份工业产出月率增长1%，扭转8月份下降1.2%的局面，也优于此前市场预期的下降0.6%。

分析师指出，日本9月工业产出意外增长，缓解了对该国上季度经济可能陷入萎缩的担忧。并可能会弱化日本央行(BOJ)加码空前货币刺激政策的必要。

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)与另外八位货币政策委员周五将召开会议，届时他们将决定是否调整政策，同时也将发布对经济增长和通胀前景的最新看法。

在该数据出炉前，接受彭博调查的36名经济学家中，有16名预计日本央行周五会扩大货币刺激。

野村证券(Nomura Holdings Inc)经济学家Masaki Kuwahara说道：“工业产出数据好转或减弱对央行将进一步放缓政策的预期，黑田对物价走势一直保持乐观态度，因此日本央行周五开会加码刺激措施的几率相当低。”

三菱日联信托银行(Mitsubishi UFJ Trust and Banking)外汇和金融产品交易总经理Nobuo Ichikawa称，在优于预期的工业产出数据降低了日本央行周五进一步放松货币政策的可能性之后，美元/日元下滑。

驻东京的Ichikawa说：“鉴于明日是日本央行政策会议，加之适逢月末，日本出口企业卖出美元/日元，促使该汇率进一步走低。”

北京时间周四10:26，美元/日元下跌0.3%至120.70，波动区间位于120.62-121.18。

Ichikawa指出，因为FOMC仍有可能在12月份会议上加息，美元/日元可能在120.5附近获得支撑。

Ichikawa并表示，如果周四稍晚发布的折合成年率的美国第三季度GDP环比增长率超过市场预期的1.6%，则美元/日元可能升向121.75(8月28日和31日高点)。

大和证券(Daiwa Securities)驻东京首席市场经济学家Yasutoshi Nagai在接受采访时表示，日本工业产出意外增长为央行行长黑田东彦周五维持政策不变提供了充足的理由。这项数据让央行可以维持生产处于上升趋势的观点不变。