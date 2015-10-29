美联储决议前欧银官员抢戏 12月或有全球大行情

全球金融市场瞩目的美联储FOMC会议将会在数小时后公布，周三(10月28日)市场在美联储会议前继续保持谨慎观望的态度。美元指数温和走低，欧元则小幅走高。市场目前普遍预期美联储此次不会加息，但是由于欧洲央行、中国央行和日本央行目前均在实施宽松政策，美元受到巨大升值压力。这让既不能加息，又希望让市场继续相信美联储在年内可能加息的美联储主席耶伦大伤脑筋。本次会议之后耶伦不会召开新闻发布会，但美联储利率决议的措辞将会吸引投资者的关注。

欧洲央行方面近期释放出的信号扑朔迷离，上周四央行行长德拉基表示12月将会重新审视货币政策，表示QE的规模、构成和期限都是可以被改动的。同时他还表示央行会议上讨论了进一步降息的问题。这个消息让欧元上周大幅下挫。但欧洲央行内部似乎对于加码QE和继续降息的态度并不一致。周三欧洲央行多名委员纷纷发声，对货币政策观点分歧不小。这让欧洲央行12月会议的决定变得更加难以预料，也为美联储官员们下一步决定带来巨大挑战。美联储如果本次会议如市场预料一样维持利率不变，那么12月将会是年内最后一次加息的机会。全球影响力最大的两家央行都在12月做最后决定将可能会引发市场高度关注和巨大的波动。

日本央行本周五也会有货币政策会议，同时央行行长黑田东彦还将会在会议后召开新闻发布会。日元年内贬值严重，尽管近期回升并稳定在兑美元120左右的水平，但作为大部分商品都依赖进口的国家，日本周三公布的小企业信心指数已经跌至4个月低位。日本首相安倍的政策已经开始受到更多民众的质疑。

美联储利率决议前欧银抢戏 内部官员分歧严重12月决定扑朔迷离

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)向投资者暗示量化宽松可能扩大、存款利率可能再度下调之后不到一周，央行管理委员会的委员们周三就开始公开表态，而他们的意见分歧已经产生。

欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)在里加表示，央行有责任使用一切可动用的政策工具。他指出，“近期，经济下行风险显然加剧。12月会议将重新检视手中工具，央行动用其手中工具是职责所在，管委会必要时愿意也能够采取行动。”

之前，央行执委科尔(Benoit Coeure)周二在墨西哥称，通胀回归欧洲央行2%目标的速度慢于预期，可能为进一步的刺激提供理由。

执行委员会委员汉森(Benoit Coeure)持截然相反的态度，他表示央行无需在12月无需采取额外的宽松措施。汉森在讲话中称，“我并不认为有欧洲央行有令人信服的理由要在12月的会议上考虑进一步的宽松措施。”

除了汉森之外，对于扩大宽松持有相反观点的还包括拉脱维亚央行行长Ilmars Rimsevics，他认为不需要急于行动。对于欧洲央行内部的意见分歧，欧元的反应偏于积极。欧市盘中，欧元/美元最高触及1.1089，刷新日内高位。

美联储10月会议加息可能微乎其微 利率决议仍受市场关注

北京时间周四(10月29日)凌晨02：00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，并发表政策声明。值得注意的是，美联储主席耶伦(Janet Yellen)这次不会召开新闻发布会。

彭博最新的数据显示，美国期货市场预期美联储10月加息概率继续下滑至4%。12月加息的概率仍持稳于30%上方，明年1月加息概率位于42.6%。

目前市场的普遍预期：美联储(FED)将维持利率不变，同时可能要大费功夫，才能让投资人相信，在面临美国及全球经济不利因素下，美联储仍可以在年底前收紧货币政策。

美联储想要释出升息即将到来的讯号，将有困难，一部分是因为主席耶伦并未安排在本次会议结束后举行记者会。耶伦曾表示，今年升息将是“适当的”。

美联储有可能利用政策声明，暗示它对全球经济成长的担忧有所减轻，这可为收紧政策铺路。但近期的美国经济数据表现，令外界怀疑美国经济力道，要让央行官员见到足够支持放心升息的新数据，可能还要好几个星期。

更麻烦的是，从欧元区到中国，许多主要央行正在放松政策，令美元持续面临升值压力，而这损及美国出口业，也压抑美国通胀。如此一来，耶伦引导美联储走向以及在FOMC寻求达成一致意见的工作，也变得更加复杂。

日元贬值令进口物价上涨 小企业恐先撑不住

一项民间智库最新调查结果显示，日本小企业的景气信心在10月恶化至四个月最低，暗示日圆贬值导致进口物价上涨，正在抵消燃料成本下降对企业获利的正面影响。

提振日本企业的信心，是首相安倍晋三刺激政策中的一个关键。安倍刺激政策包括大举放宽货币政策，其目的在于促使企业和家庭增加消费，而不要把钱存起来。

据公布的调查显示，10月衡量中小企业信心的指标较9月下降0.3点至48.7。

“这次下降,暗示经济活动大致持平，”凯投宏观(Capital Economics)的日本经济分析师Marcel Thieliant说。

调查显示，虽然制造业信心较9月持平，但服务业信心连续第二个月恶化，部分企业抱怨原材料成本上涨。

本次调查针对全国1000家企业，是为数不多的衡量日本中小企业信心月度变化的指标之一。

瑞典央行利率决议令瑞典克朗做过山车 大费周章全为欧银12月决定

周三欧市盘中，在瑞典央行决定不降息但扩大资产购买计划后，瑞典克朗在触及两个月低位之后，随后反弹上演了一幕过山车行情。

瑞典央行表示将把央行债券购买计划扩大650亿瑞典克朗(76.5亿美元)，总额提高至2000亿克朗。上周欧洲央行表示，可能扩大现规模为1.1万亿欧元的购债计划。

“尽管乍一看政策似乎偏于宽松，但细节并非如此，让市场维持原状，”花旗外汇策略师Josh O'Byrne在研究报告中说。“在细节当中，很重要的一点是，这些购债行动延长至6月，但速度却比2015年全年要慢。”

BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo表示，瑞典央行此举主要是针对欧洲央行上周表态所作出的回应，后者暗示将在12月扩大宽松政策。他称，“若欧洲央行下次会议之后他们有必要在12月再次采取行动，他们大概会这么做。”