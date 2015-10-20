RBA会议纪要温和中性 澳元遭离岸基金卖盘打压

周二（10月20日）亚市早盘，澳元/美元位于0.7260附近水平徘徊。本交易日开盘汇价先自0.7240附近低位反弹，盘中最高触及0.7274，但之后自该点回撤，回吐日内大部分涨幅。

日内早些时候澳洲联储（RBA）刚公布最新一次货币政策会议纪要，纪要内容略显中性，并未释放出更多鸽派信息，澳元/美元先温和走高至0.7275附近，之后自盘中相对高位回落。

澳洲联储会议纪要显示，10月会议维持利率不变是适宜的，澳洲经济和金融状况将预示政策立场，并看到更多经济增长向非矿业活动再平衡的迹象，且澳元贬值和服务业出口给再平衡提供越来越多的支持。

经济增长方面，澳洲联储委员预计澳洲第三季度经济增长强于第二季度，2015年早些时候的降息支撑国内总体需求。与此同时，近期数据引发对中国和东亚经济增长的担忧。

就业市场方面，纪要显示澳洲联储委员会成员提到就业市场增强，好于此前预期，且就业市场闲置情况及成本压力偏低将使通胀符合目标。

而房地产市场方面，纪要提到房地产市场是澳洲国内金融风险的主要源头，有迹象显示监管正在发挥作用，房价上涨似乎有所放缓，不确定放缓势头是否会持续。

澳洲联储会议纪要公布后，澳元/美元先温和上涨，之后自盘中高位回撤。日内亚太地区交易员表示，在澳洲联储公布10月货币政策会议纪要前后，宏观基金卖出澳元/美元。

亚太地区一位交易员称，此前在纽约市场看到来自同类客户的资金流，与此同时，企业和期权相关买盘在0.7240附近。

目前澳元/美元上涨0.3%至0.7260附近，盘中波动区间为0.7241-0.7274。