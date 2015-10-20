欧洲央行本周“埋葬”欧元的4种方式

德意志银行(Deutsche Bank)研究团队表示，本周市场关注的一大焦点可能是周四(10月22日)的欧洲央行(ECB)货币政策会议。

针对欧洲央行货币政策的市场讨论虽然不如美联储(FED)加息前景那么激烈，但投资者在欧银例会前做空欧元之心昭然若揭，因为市场担心行长德拉基(Mario Draghi)可能说一些或做一些符合宽松倾向的言论及举措。

9月对于欧元区大型经济体来说又是艰难时世，工业产出和工厂订单都在下滑，这也导致制造业和服务业活动性放缓，提升了欧洲央行采取后续宽松行动的可能性。与此同时，通胀也落至极端低位。欧洲央行执委诺沃特尼(Nowotny)上周坦承：“通胀目标很明显已错失。”

德意志银行列出了此次会议的核心要点：首先，根据最近市场发展加强欧洲央行进一步扩大量化宽松政策，预计欧洲央行将在12月3日货币政策会议上宣布延续6个月的量化宽松政策，并不排除进一步降低存款利率。

德银经济学家认为，马里奥·德拉基本周将面临沟通挑战。他将会重申欧洲央行的“准备好了，并且有能力”采取行动的温和立场。与此同时，欧洲央行不希望市场基于目前的基本面和不合理的政策结果给予定价。引人注目的正确平衡可能会导致一种克制鸽派的感觉。此外，预计德拉基将被要求澄清存款率处于低位是否可能给未来宽松留下线索。

而在汇市影响方面，BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，欧洲央行本周有4种途径可“毁掉”欧元，其中"最具破坏性"的做法是下调基准利率。然而考虑到存款利率早已处在-20个基点，欧洲央行这么做的概率有限。不过此举的好处在于，央行资产购置标的的广度能够扩大，实施更多QE的限制门槛也会降低。

央行也可增加QE计划规模，如果他们在不延长QE时限的情况下做此选择，那么也能够给欧元构成极端利空的打击。

第三个选项是扩大银行及企业债券购置种类，并谈论直接延后截至2016年9月的现有QE政策。

考虑到德拉基和德国央行行长魏德曼(Weidmann)的言论，本月欧银改变政策节奏的可能性不大，但我们认为，德拉基可能采取较之前更为鸽派的讲话姿态，新闻发布会上最有可能释放此类风险。无论如何，我们总会有充足的理由去预测欧元/美元将走软。