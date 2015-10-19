GDP“安全降落”！市场虚惊一场 美联储内部又闻“鸽声”

本周一(10月19日)市场关注的焦点集中于中国经济数据，数据显示中国三季度GDP同比增长6.9%，虽然创下2009年来最低增速，但高于市场预期，这多少还是缓解了市场对于中国经济放缓的忧虑。欧市盘中，市场风险情绪有所回升，澳元兑美元走强，现货黄金则震荡回落至1170美元/盎司。美元继续承压，意大利媒体援引纽约联储主席杜德利的话表示，美联储考虑升息还为时过早。

中国三季度GDP超预期 市场避险情绪稍有缓解

中国国家统计局周一(10月19日)公布的数据显示，中国第三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，虽然创下2009年来最低增速，但高于市场预期的6.8%。

国家统计局指出，初步核算，前三季度国内生产总值487774亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%。分产业看，第一产业增加值39195亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值197799亿元，增长6.0%；第三产业增加值250779亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。

中国国际经济交流中心研究员王军指出，“虽然三季度GDP破七但距离七也不远，而且略高于市场预期，数据也在预期中，工业增加值和固定资产投资都持续下行，显示淘汰落后产能对经济的下拉仍在继续，经济下行压力仍大，这也是中国要调整经济结构必须付出的代价。而消费持续基本平稳，变化不大，显示内需仍较弱。”

招商证券宏观团队认为，“三季度GDP好于市场预期。从三大需求的角度看，三季度消费形势持续向好无疑是GDP增速下滑幅度小于预期的最主要因素。前三季度消费同比增长10.5%，比上半年加快0.1个百分点，而投资、出口增速维持趋势下滑，继续拖累经济。”

数据公布之后，人民币跌幅收窄、澳元汇率一度飙高、铜等工业金属跌幅收窄。欧市盘中，澳元/美元扩大涨幅，汇价上穿0.7300关口，最高触及0.7306。

技术上看，小时图级别，澳元/美元暂时站稳于0.7280水平上方，MACD指标红色动能柱继续扩大，守稳0.7280则短线有望冲击0.7350/30附近的阻力。

不过，Fxstreet在上周末的分析中指出，调查显示市场分析人士认为澳元本周会测试0.7330水平，但之后就不会再涨了，汇价可能震荡交投于0.7320水平附近。

现货黄金和白银则双双回落。欧市盘中，现货黄金最低下探1170.25美元/盎司，现货白银一度触及15.81美元/盎司附近。

CMC Markets市场策略师Colin Cieszynski表示，目前影响黄金的最大因素就是美元的走势，以及美联储何时升息，升息幅度又有多少。同时，他还表示，过去两周金价的大涨使得短期出现超买，因此金价上行势头将有所放缓。

MorrisonOnTheMarkets.com分析师Ken Morrison表示：“上周金价的上涨是受到了美元疲软的影响，并且中东地区还有地缘政治的问题。但本周黄金市场将盘整，并且不排除金价跌回1160美元/盎司的可能。金价必须要在有大量交易的情况下突破1190美元/盎司区域，才能重新测试1230美元/盎司水平。”

美元又遭飞来横祸 FED三号人物“鸽声震天”

上周美元遭遇疲弱经济数据和美联储官员鸽派讲话的打压，汇价一度跌穿94关口，之后随有所反弹，但是日内又遭遇“飞来横祸”。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)在接受意大利媒体Corrier Economia时表示，由于对全球经济成长的顾虑，美国考虑升息还为时过早。

杜德利在华盛顿布鲁金斯学会会议场边表示，“过去几个月情况已经有所改变。我们确实以为可能在2015年底前升息，但金融市场动荡、全球成长表现平淡、能源价格与宏观审慎失衡，导致这个进程放缓。”

杜德利指出，现在考虑升息仍然是为时过早。他警告称，忽略全球经济仅是疲弱增长的这个事实，是个“大错误”。

他说道：“在我看来，有一些数据的重要性要大得多，比如我们需要看到美国就业市场有更大的改善。从现在起到年底，还会有很多数据公布，因此我们需要先看看数据表现，然后再做决定。”

这也是继上周塔鲁洛(Daniel Tarullo)和布雷纳德(Lael Brainard)之后，美联储(FED)又一位重磅官员发表鸽派讲话。

从最新的美国期货市场对于联邦基金利率预期来看，美联储在10月加息的可能已经进一步下降至8%，12月加息的预期小幅上升至31.9%。

欧市盘中，美元指数上攻无力，汇价在上探94.77的日内高位之后回落至94.60附近。美元指数上方阻力重重，首先需要收复10日均线94.88。下方短线支撑仍关注94.00关口附近。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在上周末的分析中预计，美元的回撤行情还将延续几周。因为在美元兑新兴市场货币上，还有进一步仓位清理的空间。

该行表示，“美联储官员鸽派的措辞令市场对首次升息时点的预期延后。美国疲弱的经济数据，特别是最新的零售销售数据，自然也无助于提前市场预期。目前，市场关注美联储官员未来的讲话内容其鸽派程度是否能有所削弱。”

日内，市场并未重要的美国经济事件，唯一的数据是北京时间晚间22：00，美国将公布10月NAHB房价指数，市场预期62.0，前值62.0。

本周二(10月20日)晚间，纽约联储主席杜德利和美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)将在纽约发表讲话，其中鲍威尔将是近期首次发话，他对于加息的态度将相当重要。