土耳其经纪商Ak Investment开始推出MetaTrader 4





Ak Investment首席执行官Mert Erdoğmuş对此表示：“Ak Investment欣然推出以TradeAll为商标的全球最受青睐的外汇交易平台MetaTrader 4。利用MetaTrader 4的增强技术和我们广泛的分销渠道与客户群来进一步扩大土耳其外汇市场的规模，我们对此充满了信心。”

MetaTürk Software首席执行官Mehmet Yıldız则表示：“我们与Ak Investment的合作标志着公司和土耳其交易员的重大里程碑，并且我们期望进一步拓展并发展。”





MetaTürk Software首席执行官Mehmet Yıldız





10月成为了MetaQuotes和MetaTürk Software重要的新闻发布月。除了Ak Investment采用MetaTrader 4平台之外，MetaTrader 5平台还在伊斯坦布尔证交所(Borsa Istanbul, BIST)正式推出。这些重大活动巩固了MetaTürk的地位。MetaTürk致力于向土耳其金融市场，以及中东推广最先进的交易解决方案。