外汇市场相对平静 马云欲收购土豆抢了美元风头

外汇市场周五(10月16日)大致延续了昨天的波动。欧元区CPI最终如市场预期一样再次跌至负值，这让欧洲央行扩大QE进一步宽松的压力提高，市场受此影响欧元开始从高位回落，而美元则出现一定的回暖态势。

日内美国方面公布了一些影响较小的经济数据，结果基本符合美国经济复苏目前的尴尬局面。美国密歇根大学消费者信心指数大幅回升，显示消费者对于美国经济复苏仍然保持良好信心。但另一方面美国的9月制造业产出数据则再次下滑。美国经济复苏的不平衡以及全球整体经济动荡疲软的现状让美联储内部对于加息时间出现巨大分歧。目前市场预计，以现在的情况来看，投资者对美联储10月会议上加息已经基本不抱希望。

中国方面周五曝出重大行业新闻。阿里巴巴集团向优酷土豆集团提出收购，开价36亿美元，用于收购优酷土豆剩余的股份。目前阿里巴巴已经持有该公司18%的股份。分析人士认为，收购如果成功，将使阿里巴巴生态体系更加完整。目前优酷方面表示只是接到一份非约束性私有化要约，尚未作出任何决定。但鉴于这两家公司在中国电商市场的地位，此次收购将会造成市场很大波动。

欧元区CPI跌至负值 欧元承压美元回暖

周五欧盟统计局公布欧元区调和消费者物价指数(HICP)，结果显示欧元区物价指数符合市场的预期，再次跌至0以下，为0.1%，前值0.1%。数据让市场认定欧洲央行近期将会加码QE，欧元则在日内继续下滑。

债券和货币市场正准备好面对欧洲央行下调存款利率，不管欧洲央行的决策层在公开场合如何表态。瑞银和巴克莱表示，交易员正预期可能下调商业银行存放在央行的隔夜存款利率。

欧洲央行官员已经表示要扩大经济刺激政策的时机尚早，并且欧洲央行行长德拉基在一年多以前曾说过利率已达最低点。

经济学家预测欧洲央行购债计划或量化宽松计划的变动，会先于对更加传统货币工具的调整。

鉴于欧元区通胀率再次跌至负数，市场日益揣测欧洲央行将调整政策，或许在考虑欧元。

欧洲央行执委会委员默施(Yves Mersch)称，近期欧元升值给经济增长和通胀前景增加了下行风险。

默施日前发表讲话称，如果通胀前景中期走弱，欧洲央行将毫不迟疑地采取行动。

“下调存款利率的主要目标是推动欧元走弱，”瑞银固定收益策略师Nishay Patel说，这不会是扩大量化宽松计划的替代措施。

美国经济数据平平 经济复苏仍存不平衡现象

据周五公布的一份报告显示，10月美国消费者信心反弹，优于市场预期，表明该国的消费者对经济复苏有信心。

数据显示，密西根大学10月美国消费者信心指数初值升至92.1，预期89.0，9月终值为87.2。

今天的报告还显示，密西根大学10月美国消费者现况指数初值106.7，预期101.5，9月终值为101.2。

周五公布的一份报告称，美国9月份制造业产出连续第二个月下滑，因高库存和海外需求平淡使得美国生产商陷入停顿状态。

美联储周五公布的数据显示，占工业产值75%的制造业产值下滑0.1%，8月份为下降0.4%。制造业占美国经济的比重约为12%。

数据还显示，美国9月份包括矿业和公用事业在内的整体工业产值下滑0.2%，预期下跌0.2%，前值修正为下跌0.1%。

美元自2014年年中以来的大幅升值使得美国产品在海外市场显得更为昂贵，与此同时，石油行业减产，企业则需要面对库存增加的窘境。

不过消费者稳步购买汽车的行为让制造业的困难得到部分缓解。汽车在引领消费者支出，并给经济提供支撑。

数据公布之后，华尔街日报评论称，工业产出连续两月下降，主要原因是全球经济疲软持续对美国制造产品需求施压，此外，油价大幅下降导致美国能源开采放缓，因而开采设备新订单有所下降，此次数据总体显示，美元走强、油价低企和中国欧洲消费者需求疲软已经开始拖累美国工厂销售。

英国央行福布斯再次支持加息

英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员福布斯(Kristin Forbes)周五(10月16日)表示，她预期英国将“提早而非延后”升息，而有关中国及其他新兴经济体放缓的忧虑已然过了头。

福布斯在面向布莱顿商界领袖的一次讲话中称，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家的问题曝险程度有限。而内需带动的经济成长将会持续下去，尽管速度会更为缓慢。

福布斯表示，“因此，尽管市场人气不佳，但国际经济的消息并未让我调整对英国利率的预期，我仍然认为英国可能较早升息而非较晚升息。”

不过，福布斯也指出，如果新兴经济体的放缓程度远大于预期或出现“某种类型的金融危机”，英国肯定不能独善其身。

在英国经济保持了两年的强劲增长后，英国央行在考虑何时提高处于纪录低位0.5%的利率。英国央行行长卡尼(Mark Carney)之前已表示，利率决定会在今明两年交替之际变得更加明朗。

英国央行货币政策委员会(MPC)中只有一名委员--麦卡弗蒂最近几个月对升息投了赞成票。福布斯被认为最有可能与他一道投票支持很快升息。

当前，大多数分析师仍预计，英国央行将在明年第一季开始升息，但越来越多的人认为央行可能会推迟升息。

马云计划收购优酷土豆 中国电商市场上演大戏

优酷土豆集团周五宣布，该公司董事会已接到阿里巴巴集团(Alibaba Group)签署日期为10月16日的非约束性要约，阿里巴巴计划以36亿现金收购优酷土豆剩余股权。

阿里巴巴提议以每单位26.60美元的现金收购优酷土豆剩余股权。阿里巴巴表示，其出价较周四纽约市场目标股票收盘价溢价30%。以截至12月31日已发行股票数量为基础，该交易对优酷土豆的整体估值为42亿美元。

据周五在Business Wire上发布的公告，中国最大的电子商务运营商阿里巴巴目前已经持有目标公司18%的股权。

市场分析人士指出，优酷土豆是中国最受欢迎的视频播放网站，收购该集团将让阿里巴巴能够将美国电影和电视剧提供给中国超过三分之一的人口。

分析人士表示，“收购完成后，阿里生态体系会更加完备，成为完整运营电商、视频、广告三大业内领先业务的科技企业，为生态系统注入强大活力和协同效应。”

不过，优酷土豆董事会提示公司股东和其他考虑交易公司股票的投资者，公司目前只是接到了这份非约束性私有化要约，尚未作出任何决定。不能保证买家会给出最终的正式报价，也不能确保将来会达成任何交易。

2014年5月，阿里巴巴集团对优酷土豆进行了初步战略投资，根据优酷土豆公开信息，阿里巴巴集团当前持有优酷土豆流通股的18.3%。同时在阿里提议下，优酷创始人古永锵将继续担任优酷土豆集团董事会主席和CEO，领导业务发展。

今年以来，优酷上涨了15%，周四该公司股价大涨4.9%，至20.43美元。阿里巴巴股价上涨4.7%，报71.78美元。