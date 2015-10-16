美元指数惊现“恐怖”死叉 瑞银警告重大顶部已现！

近期美国经济数据普遍表现疲弱，加之美联储内部分歧依然严重，市场对于美联储年内加息的预期直线下滑，美元也遭受打压。在包括大摩、RBS等大行发表看空美元的言论的之后，又有重磅级投行加入其中：瑞银警告称美元重大顶部已经出现。

自2014年中至今年3月，美元指数涨幅达到“骇人的”20%，但自那以来，美指升势明显放缓。而最近几周美元出现明显回调。

瑞银(UBS)分析师Michael Riesner和Marc Müller在10月13日发布的一份研究报告中写道，“从技术面上来看，美元重大顶部已经显现。”

瑞银在去年提出美元牛市的说法，目前尚未改变美元牛市会持续至2016年下半年的看法。但瑞银分析师说道：“从技术形态来看，过去两周我们看到美元出现重大反转势头。”

瑞银报告基于该机构自己编撰的ADL指标(Advance/Decline Line)的分析，也就是所谓的“上升下降曲线”。

ADL是以股票(或者其它标的，比如货币)每天上涨或下跌的家数作为观察的对象，通过简单算术加减来比较每日上涨股票和下跌股票家数的累积情况，形成升跌曲线，并与综合指数相互对比，对大势的未来进行预测。

瑞银的美元ADL指标衡量美元兑20种货币的表现。根据瑞银观察，这一指标在过去两周走势出现逆转。

美元指数很有可能会连续第三周下滑。而过去六周中，有五周美元兑一篮子货币周线下跌。

FX168财经网周四(10月15日)也曾撰文称，美元技术面惊现“凶相”：50日移动均线下穿200日移动均线，形成“死叉”。

自2013年9月以来美元指数首次呈现“死叉”。过去四次50日均线跌破200日均线的时候，有三次美元指数都出现大幅下挫。Zerohedge并称，随着美联储(FED)加息概率继续重挫，美元出现这种情况是很正常的。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示交易商预计美联储在年底前加息的机率约为25%。而一个月前这一比例还高达60%。

美联储将在2015年再召开两次政策会议，时间分别为10月27-28日和12月15-16日。

因为决策者担心全球经济放缓，特别是中国经济放缓可能会威胁到美国经济前景，美联储9月“按兵不动”。

因美国9月核心消费者物价指数(CPI)强于预期，重燃部分对美联储将在今年升息的预期。美元兑一篮子主要货币周四上涨。

美国公布9月核心消费者物价指数(CPI)月率上涨0.2%，年率上涨1.9%，均略高于预期，进一步接近美联储2%的目标。

美元指数周四纽约尾盘上涨0.5%，报94.38，从稍早的七周低位93.81反弹。但受纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)讲话拖累，美元指数在纽约早盘从日内高位回落。交易商认为杜德利的讲话暗示美联储12月加息的几率仍然不高。

美联储“三号人物”杜德利周四表示，只要经济表现仍处在正轨之上，美联储就仍应该在今年加息。但他也发出警告称，最近的数据显示增速可能在放缓。

杜德利并对美元发出警告。他指出，美联储正关注美元走向，拖累经济表现的两个因素是库存和美元走强。

而美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)和塔鲁洛(Daniel Tarullo)本周早些时候也曾表态说，他们主张在2006年来首次加息的时机上保持耐心。

尽管美元指数周四上涨，但对过去18个月主导市场的强势美元环境正在消退的看法日益增强。

德国商业银行(Commerzbank)汇率分析师Thu Lan Nguyen表示：“因市场已经排除美联储今年加息可能，总体来说美元全面走软仍是主要市场基调。我认为未来数周没有什么会改变这样的局面。”

周四疲软的纽约和费城联储银行制造业数据低迷，同样限制了美元的涨势。

分项数据显示，美国10月费城联储制造业新订单指数暴跌至-10.6，为2012年6月来最低。值得注意的是，当该分项指标处于如此糟糕表现时，美联储要么推出QE，要么实施扭转操作。在这种情况下，加息是否真的明智？决策者们看来又要伤脑筋了。

此前美国周三公布的数据显示，美国9月零售销售月率仅微幅增长0.1%，不及市场预期的升0.2%。生产者物价指数(PPI)月率则创下八个月来最大降幅。