震荡市中应竭力避免的五个错误

为了能在动荡不堪的市况中保持冷静和信心，投资者需具备经过检验而可靠的策略和操作习惯。

投资者们有一些共同的错误，以下五条是投资者比较容易犯下的过错。

过分关注错误的市场表现

如果在A股市场7-8月大盘涨跌停成常态的非常时期，你还能不感到紧张，那么你一定是人类中的“异类”。听取投顾建议从事短线冲浪是一回事，但是在波动过快的市场中快速买卖完全是另一回事。尤其是具有长期投资计划的投资者无法安奈内心的恐慌而做出匆忙决策修正，这种做法往往会带来灾难。取而代之的，投资者应回到你长期努力的方向上，以及你长期投资的目标。

试图为市场定下时间框架

很多投资者会在市场大跌之后兑现股票投资的账面损失，之后又错过了买入良机和市场复苏的大好行情，判断涨跌时点并频繁买卖让犯下此类错误的概率大大增加。所以和市场保持同步，在市场处在好日子时不抛出手中股份显得有其重要，虽然伴随其后的往往是较为剧烈的修正，但判断头部时点的难度是一般投资者难以想象的。对于普通投资者来说，猜测市场的顶和底的做法是另一个灾难。

根据媒体报道做决策

如果你在阅读交易哲学或者方法的真知灼见，那么十分值得鼓励，但如果你紧盯24小时滚动新闻播报，那么最好还是剩下这部分力气。这些报道会夸大市场涨跌并摧毁你的心境，试图知悉“可交易”信息的努力也是白费心机，因为当你知道这条消息时，大家都已经知道了，而相关影响早已在投资标的的报价上得以体现。

过度频繁地交易

能够保持耐心是投资的一种美德，从资产配置和投资策略中获取丰厚收益需要时间，不断改动你投资组合只会减少你有效策略获取高收益的概率，因为投资标的没有足够的时间来实现预期。频繁交易的另一问题是造成高额的交易费用，再加上流动性问题，这是不可预测的风险。

交易过多、过少；或者承担不当风险

投资者会在博取潜在收益的过程中承担一定风险，承担过多风险可能导致你的投资表现起伏过大，并超出你的适应范围。承担过低风险可能反过来形成实现投资目标过慢的问题。你的资产配置风险未必需要去做改变，需要明确的是了结你的财务和情绪能力，从而适应可以承受的风险。