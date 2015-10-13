全球经济会再度陷入新一轮危机吗？

全球各央行的长期超低利率已导致了房地产、大宗商品、及多个金融市场（如高收益率债券等）出现了巨大泡沫，这最终将带来令人瞠目的结果。这就像医生给病人用药，同一种药物反复投放，一用再用。2008年之前就曾经这么做过，最终造成了灾难。而目前情况比2008年更恶劣……

综合媒体10月12日文章分析认为，自2008年爆发金融危机以来，世界各大央行都开启了货币宽松的救市政策，使过去6年来的股票市场，呈现在一片繁荣中。而财政刺激和扩张性的货币政策，却给全球带来破记录的政府赤字开支，非但抬高了资产价格，而且令实体经济依然处于挣扎之中。

举英国为例。从2009年3月9日起，英国央行开始实行货币宽松政策，当时富时100指数在3542点，至今年5月底的高点涨幅接近一倍。与此相同，美国三轮量化宽松至今，标普500指数涨幅超过200%。然而，经过6年的牛市之后，英美的股价早已不再便宜。而企业却因为进口价格下滑之后，被迫需要低价应战，利润也因而受损。根据法国投资银行Natixis的预测，2015年全球经济增长速度将降为2%。这一接近衰退的增长率，并非正常的周期波动造成，而是由持续结构性问题所致，也就是即将进入“结构性衰退”。这一现象，目前已在全球各主要经济体中显现。首先，近期中国失去了成本竞争力，劳动力成本高涨，却依然过于集中制造低端产品，并维持在出口价格弹性非常高的水平；其次，越来越多的领域出现产能过剩，私营部门过度杠杆化；此外，中国作为全球第二大经济体，其经济放缓或新兴经济体遭遇比预期更严重的经济低迷，令市场越发感觉可能引发全球衰退。而日本存在的主要问题，是所谓的员工“收入分配过度”，表现为实际工资逐渐下降。事实上自2013年以来，日本的平均实际工资增长一直是负数（美国也出现了同样的情况），在1998年至2012年期间，出现了5个显著的实际工资下降时期（美国也出现了同样的情况）。日本公司正努力减少廉价劳动力，这也是安倍经济学留下的后果，包括通货膨胀都令这种情况雪上加霜。如果工人没有赚到足够的钱，就会入不敷出。2014年4月1日，日本上调了消费税，使得家庭需求骤降，目前的家庭需求只相当于1998年的水平。即便是增长最快的“新兴市场”（除了中国以外），经济增长也明显减速，包括短缺足够的技术工人，过去15年因交通基础设施短缺，导致电力生产停滞。特别是制造业的增长，自从金融危机V形复苏后，近期又呈现下降趋势，使得GDP回落到3%的范围内。而对于依靠大宗商品出口的俄罗斯、澳大利亚、加拿大，以及沙特阿拉伯和其它欧佩克等国家（包括非洲的一些国家），因石油、天然气（LNG）、铜、铁矿石、锡、金和银的价格暴跌，他们的平均GDP都跌落到2%以下。其中，俄罗斯已进入严重的经济衰退，加拿大遭遇技术性萎缩，澳大利亚的经济发展也越来越脆弱，这些资源国的财政收入的基础，相当一部分是来自大宗商品出口。如果这些国家再通过削减政府开支，努力解决未来的财政赤字，那情况会变得更糟糕，经济增长将受到进一步打击。虽说美国第二季度GDP为3.7%，但由于石油和天然气价格的崩溃，直接或间接地造成该行业的增长。而能源部门作为美国整个工业的重要部分，将拖累和削弱美国经济的增长速度。因此，纽约联储主席杜德利（WilliamDudley）日前表示，加息并不具备急迫性。最为糟糕的是，欧元区过去两年增长乏力，GDP约为1%，已陷入长期衰退。虽然欧元区正使用扩张性的货币政策，却无法拉动和摆脱结构性衰退的情况，太多的债务困境，令欧元区等经济体将需要进行公共和私营部门的去杠杆化，有鉴于其问题的性质，未来会产生更多的流动性过剩。

总之，自2008年爆发金融危机以来，世界各国大多用货币宽松来解救危机，结果使得世界经济处于宽松货币所架构的增长虚幻之中。当警钟响起，回归经济现实时，恐怕将面临痛苦的时期。这就像使用了７年高剂量毒品所带来的严重戒断症状一样。也就是说，如果用产生危机的方式能够解救危机的话，那么当初就不会发生危机了。