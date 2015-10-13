评估近期海外市场动荡对美国经济的影响

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大类资产全景回顾。
1.股强债弱,美元回落。
2.油价大涨,金价回升。
上周海外大类资产的表现主要受到货币政策面的左右。由于美联储公布的9月份会议纪整体偏鸽派,市场对于美联储年内暂缓加息的预期进一步增强;加之通胀下行的风险正持续加大欧日央行扩大货币宽松的压力,市场的风险偏好明显回升,发达国家和新兴市场股市纷纷上涨;避险资金的撤出则打压发达国家债市;美元指数再度回落;而以铜和原油为代表的大宗商品价格则持续反弹。美联储加息预期的降温也支撑黄金,现货金价创下一个多月来的新高。
热点事件聚焦。
美联储年内加息预期降温,近期海外市场动荡对美国经济复苏影响几何?
如果说国庆以来全球股市的反弹有催化剂的话,美联储年内加息预期的降温无疑首当其冲。当前美联储年内加息的可能性有多大,很大程度上取决于近期海外市场对美国经济的影响有多大?在此我们试根据最新的美国经济数据对这一影响作相关评估。通过最新美国服务业、企业盈利和就业数据的综合考察,我们认为当前美国经济的复苏并非与海外市场“脱钩”,随着近期海外市场的动荡对美国国内经济冲击的陆续显现,美联储内部在加息问题上的分歧将进一步加大。而如果海外市场的动荡在未来再度呈现,美联储年内加息也将渐行渐远。
经济基本面解读。
1.美国贸易逆差扩大恐拖累GDP增长,海外动荡国内经济影响显现。
2.欧元区零售销售增长停滞,通胀下行风险加大将令欧央行延长QE。
由于出口大幅下滑,美国8月贸易逆差创五个月新高。反映出近期美元升值、大宗商品价格下跌和新兴市场疲软的多重影响,也加大了外贸对美国三季度GDP增长的拖累。美国供应管理协会(ISM)公布的9月非制造业PMI创三个月新低,此前制造业和非制造业在走势上的背离也开始缩小,反映出外部经济不振对美国国内经济的拖累已开始显现。欧元区8月零售销售较7月持平;9月服务业PMI则创七个月新低,综合PMI终值亦较初值下滑,预示着经济在三季度的复苏步伐将有所放缓。总体而言,尽管欧央行QE对于欧元区经济的提振仍在持续,但随着近期新兴市场经济增速放缓以及大宗商品价格下挫,欧元区经济的复苏前景并不明朗。预计欧元区通胀下行的风险在四季度将进一步加大,欧央行将在明年初延长现有购债计划。
1.股强债弱,美元回落。
2.油价大涨,金价回升。
上周海外大类资产的表现主要受到货币政策面的左右。由于美联储公布的9月份会议纪整体偏鸽派,市场对于美联储年内暂缓加息的预期进一步增强;加之通胀下行的风险正持续加大欧日央行扩大货币宽松的压力,市场的风险偏好明显回升,发达国家和新兴市场股市纷纷上涨;避险资金的撤出则打压发达国家债市;美元指数再度回落;而以铜和原油为代表的大宗商品价格则持续反弹。美联储加息预期的降温也支撑黄金,现货金价创下一个多月来的新高。
热点事件聚焦。
美联储年内加息预期降温,近期海外市场动荡对美国经济复苏影响几何?
如果说国庆以来全球股市的反弹有催化剂的话,美联储年内加息预期的降温无疑首当其冲。当前美联储年内加息的可能性有多大,很大程度上取决于近期海外市场对美国经济的影响有多大?在此我们试根据最新的美国经济数据对这一影响作相关评估。通过最新美国服务业、企业盈利和就业数据的综合考察,我们认为当前美国经济的复苏并非与海外市场“脱钩”,随着近期海外市场的动荡对美国国内经济冲击的陆续显现,美联储内部在加息问题上的分歧将进一步加大。而如果海外市场的动荡在未来再度呈现,美联储年内加息也将渐行渐远。
经济基本面解读。
1.美国贸易逆差扩大恐拖累GDP增长,海外动荡国内经济影响显现。
2.欧元区零售销售增长停滞,通胀下行风险加大将令欧央行延长QE。
由于出口大幅下滑,美国8月贸易逆差创五个月新高。反映出近期美元升值、大宗商品价格下跌和新兴市场疲软的多重影响,也加大了外贸对美国三季度GDP增长的拖累。美国供应管理协会(ISM)公布的9月非制造业PMI创三个月新低,此前制造业和非制造业在走势上的背离也开始缩小,反映出外部经济不振对美国国内经济的拖累已开始显现。欧元区8月零售销售较7月持平;9月服务业PMI则创七个月新低,综合PMI终值亦较初值下滑,预示着经济在三季度的复苏步伐将有所放缓。总体而言,尽管欧央行QE对于欧元区经济的提振仍在持续,但随着近期新兴市场经济增速放缓以及大宗商品价格下挫,欧元区经济的复苏前景并不明朗。预计欧元区通胀下行的风险在四季度将进一步加大,欧央行将在明年初延长现有购债计划。