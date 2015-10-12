北欧联合银行：美元本周“杀将回来” 投资者如何布仓？

美元兑主要币种普遍走低，美联储和欧洲央行纪要偏鸽派，表达了对全球经济增长和低通胀的的担忧。

美联储表示就业市场大幅改善，但会议在令人失望的9月非农前举行。后市依然聚焦通胀数据，可能决定美元是否将延续跌势。

上周，美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布了9月份至关重要的会议记录，成员投票决定暂缓提高联邦基金利率。决策者承认今年劳动力市场有所改善，接近长期正常利率的估值。关于通胀，联邦公开市场委员会成员表示，抑制通胀短期内有所改善，中期内将回升至正常水平。美联储主席耶伦表示，决定9月推迟升息，但预计今年晚些时候将加息。

瑞典北欧联合银行(Nordea)在最新的一周汇市展望报告中指出，未来一周，美元很有可能尝试全面反攻，但美元兑新兴市场货币和商品货币未必能走得很强势。

该行写道：

欧元/美元或将沉底至1.1030/1.1380的较低波动区间。

建议持有英镑/美元、澳元/美元多头头寸，以及部分新兴市场货币兑美元的多头头寸。需要特别指出的是，过去数周来，墨西哥比索是投资者最为热衷的货币，而针对美元的市场人气有所降温。





与此同时，震荡格局，正如我们在8月时就提出的，依然是市场总体图景。

事件方面，本周财经大事相对稀缺的情况下，数据成了重点，有以下多项数据需要投资者加以留意：

1、 英国9月通胀数据：北京时间周二16:30公布。

2、 欧元区与德国10月ZEW经济景气指数：北京时间周二17:00公布。

3、 英国9月就业数据：北京时间周三17:00公布。

4、 美国9月零售销售：北京时间周三20:30公布。

5、 澳大利亚9月就业数据：北京时间周四8:30公布。

6、 美国9月通胀数据：北京时间周四20:30公布。

7、 美国截止10月9日当周初请失业救济金人数：北京时间周四20:30公布。