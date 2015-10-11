黄金一周美元宏观：会议纪要影响升息预期 美元走低

本周对黄金市场而言，美联储9月FOMC会议纪要的公布是最大的影响，而此次纪要使得市场对美联储今年升息的预期减弱，推动了金价走高。

美经济数据再闻噩耗 黄金怒看1150白银暴涨逾2%

美国商务部周二(10月6日)公布的数据显示，美国8月贸易逆差创五个月来最高水平，因出口受全球经济恶化打压，且自中国的进口激增，表明美国经济易受到强势美元和海外需求疲弱的影响，这将使得市场对美联储加息预期持更为谨慎的态度。

具体数据显示，美国8月贸易逆差上升15.6%，至483.3亿美元，预期值455亿美元，前值从418.6亿美元修正为418.1亿美元。

美国出口下降部分是因市场对美联储的加息预期推高了美元，而美元走强使得美国产品竞争力下降。此外，海外需求疲弱亦是一大原因.

数据公布之后，美元指数跌至96关口下方；国际金价快速突破1140美元大关，之后进一步扩大逾1%，且刷新1148.10美元/盎司的一周高位；银价亦大涨近2%,刷新16.01美元/盎司的逾3个月高位。

高盛：美联储加息将等到2016年 甚至更晚

高盛集团(Goldman sachs)表示，美联储会将计划中的加息举措推迟至2016年，甚至更晚。

虽然12月加息依然是高盛的基本假设，但是该行驻纽约首席经济学家Jan Hatzius在一份致客户的报告中写道，产出增速和就业的放缓可能成为理由，让美联储“在长得多的时间里，到2016年，甚至更晚的时间里”把政策利率维持在接近零的水平。

FOMC纪要要点：许多官员预计今年晚些时候会首次加息

美联储职员认为失业率预期面临上行风险；几位美联储官员对通胀面临的下行风险感到担忧；几位成员认为，存在低油价及美元汇率走高给通胀带来额外下行； 压力持续的风险，由此可能造成预期中的通胀上行推迟或消失；委员会认为，等待更多信息证实经济前景没有恶化并提高成员对通胀率会在中期逐渐升向2%的信心，是谨慎之举；部分与会者担心，若过早收紧政策，而通胀率长时间维持在2%以下水平，则委员会通胀目标的公信力可能受损。

中国经济增速实质性放缓及其对其它经济体可能产生的不利溢出效应 有可能在某种程度上压制美国的净出口。

大部分与会者继续预计，根据他们对当前经济条件的评估及他们对经济活动、劳动力市场及通胀的展望，收紧政策的条件已经满足或有可能将在年底前得到满足。

然而，一些与会者判断，经济增长和通胀面临的下行风险已经增加。