决策分析：FOMC四票委集体放话 美指触及三周低点

10月9日22:30至10月10日06:30汇市综述：该时段内无重要经济数据公布，但美联储数位官员均发表了讲话，包括纽约联储主席杜德利（William Dudley），美联储副主席费希尔（Stanley Fischer）以及芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）。此前，亚特兰大联储主席洛克哈特（Dennis Lockhart）也发表了讲话。

这四位美联储官员均是美国联邦公开市场委员会（FOMC）投票委员。

费希尔周五表示，现在国际形势对美联储政策的影响超以往，我们不想破坏世界其他地方的经济，很多外国央行行长说“请动手吧”。

杜德利周五在接受CNBC采访时表示，每次会议都有可能加息，美联储可能在10月加息；基于预期，仍然认为应在2015年加息，但并非承诺今年加息。

埃文斯则重申支持晚点加息，因海外经济疲软可能打压美国经济增长并可能在“比我预期更长的”时间内给通胀带来下行压力。”

此前，FOMC委员，亚特兰大联储银行行长洛克哈特(Dennis Lockhart)在为纽约演讲准备的演讲稿中表示，当前形势比几周之前更“模糊不清”，但他仍认为FOMC(联邦公开市场委员会)会在10月或者12月会议上加息。

尽管加息的预期仍占上风，但美元指数连续第二个交易日走低，刷新三周低点至94.70。

日内焦点、风向标：美联储官员讲话

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元该时段开于1.1341，汇价盘中震荡走高，一度刷新三周高点至1.1386。从技术上看，欧元/美元突破8月24日以来三角收敛区间，汇价或进一步上行。

日图MACD红色动能柱显现，KD指标金叉向上，汇价或能进一步反弹。欧元/美元上行的初步目标位于1.1400，进一步目标位于1.1470，更关键目标位于1.1500；汇价下行的初步支撑位于1.1340，进一步支撑位于1.1315，更关键支撑位于1.1267。

英镑/美元该时段开于1.5318，震荡上行触及1.5339后回吐几乎全部涨幅。英镑/美元仍有回落风险，初步支撑1.5260，进一步支撑1.5220，更关键支撑1.5200；汇价上行的初步阻力1.5340，进一步目标1.5370，更关键目标1.5400。

美元/日元：美元/日元该时段开于120.25，汇价盘中承压下行，最低触及120.18。从技术上看，美元/日元日图MACD红色动能柱稍有收缩，KDJ指标金叉，汇价仍有上行可能，下方关键支撑位于118.80，上方关键阻力121.50。