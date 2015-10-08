中国外储“缩水”成全球汇市波动加剧的“催化剂”？

中国外汇储备创纪录的降幅可能成为近期全球外汇市场波幅加剧的“催化剂”。

报道指出，为支撑8月份意外贬值的人民币汇率，中国央行(PBOC)三季度动用的外汇储备创出纪录规模。

自去年年中以来，中国外汇储备总量已缩水近5,000亿美元，相当于希腊经济总量的两倍，全球市场一个关键流动性“源泉”的“水量”因此而不断减少。有鉴于此，外汇市场平均波动率上个月创出2011年以来的最高水平。

中国三季度外汇储备减幅达到创纪录的1,797亿美元。照此计算，从2014年7月开始缩减以来，外汇储备总量累计已缩水4,800亿美元，降幅高达12%。

不过以3.5万亿美元的现有规模，缩水后的中国外汇储备仍高居世界首位。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的全球外汇波动率指数(Global FX Volatility Index)9月7日攀升至11.3%，逼近1月份达到的峰值，是去年7月创下5.3%最低收盘点位的两倍多。

该外汇波动率指数9月份平均水平是11%，为2011年12月以来最高。





伴随大宗商品价格暴跌以及有利于美元的美国加息前景，其他发展中国家和地区的央行也纷纷步中国的后尘，市场波幅加剧的压力丝毫未有缓和的迹象。

Amherst Pierpont Securities LLC分析师Robert Sinche说：“央行流动性减少通常会导致市场波动率攀升，有了与美联储(FED)加息在即相伴而来的流动性吃紧状况，加之中国外汇储备的锐减，市场波动这盘‘菜’所需要的‘佐料’就齐全了。”

Sinche在08年金融危机期间曾担任美国银行(Bank of America Corp.)全球利率、外汇和大宗商品策略主管。

西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)外汇策略师Sean Callow认为，中国外储大幅缩水是众多央行开始动用外汇储备捍卫本币汇率的一个真正“转折点”。

俄罗斯央行过去两年中为支撑卢布汇率动用了总量三分之一、约1,600亿美元的外汇储备，但卢布仍在去年12月创出纪录低位。

相对而言，南美诸国动用的外汇储备数额要少一些，但委内瑞拉、巴拉圭和厄瓜多尔过去12个月的外储降幅都超过9%。