伊斯坦布尔证交所推出MetaTrader 5交易平台

MetaTrader 5与中东最大的交易所伊斯坦布尔证交所(Borsa Istanbul (BIST))整合仪式今天正式在伊斯坦布尔举行。土耳其主要经纪商之一Noor Capital Markets期间通过MetaTrader 5交易平台发来首份期货交易合同请求。这意味着伊斯坦布尔证交所的交易商目前能够使用这项提供诸多内置服务的功能强大的平台。

鉴于交易平台功能可显著拓展经纪商所提供的服务组合，来自土耳其和其他中东国家的60家经纪公司的首席执行官、IT主管和高层等很多业界重要人士出席了该仪式。MetaTrader 5为交易商提供广泛的交易（常规和算法）和技术分析工具。





Noor Capital Markets总经理Jihad Shannak在该仪式上表示：“我们还在我们总部所在的海湾地区为我们的投资者提供MetaTrader 5交易平台，旨在让他们有机会以比以往快七倍的速度开展外汇和VIOP交易。通过与开发MetaTrader的 MetaQuotes和土耳其办事处合作，我们将通过土耳其及海湾地区的市场投资继续推广我们的创新做法。”

MetaTurk Finansal Yazilim主管Mehmet Yildiz称：“这对我们公司以及中东市场来说都是一项重要的事件。我们很高兴我们的发展引起了该地区主要业界人士的兴趣，我们也有意进一步增强在该地区的地位。我们对Noor CM的合作表示感谢。”