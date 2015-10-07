IMF首席经济学家：全球经济预测下调预期乃无奈之举

国际货币基金组织新任首席经济学家奥布斯特费尔德(Maurice Obstfeld)周二(10月7日)表示，当前全球经济环境很难预测。

他在接受媒体采访时指出，由于中国的生产和消费格局迅速变化导致经济增长放缓，全球经济现在处在一个非常动态的情况下。

大宗商品价格处于周期末尾，而美联储正在经历货币正常化的过度期，但是时机非常不确定。所以在这种环境很难预测经济前景，所以对此要随时保持警惕，不断修正经济预测。

此前，有批评指出，国际货币基金组织的研究团队往往过于乐观，因此不得不经常削减其经济增长预测。奥布斯特费尔德回应该批评称，国际货币基金组织随时评估出现的经济数据，但是由于数据变动的特性，不可避免地要撤销原有预测， 更新新预测。

周二稍早，国际货币基金组织再次下调了其2015年的全球经济增长预测，并且警告说全球经济下行风险会更明显。根据国际货币基金组织的最新世界经济展望报告，2015年全球经济增长预计为3.1%，比7月预测的3.3%下降了0.2%。

该报告引用了较弱增长前景的新兴经济体，包括中国以及下滑的商品价格作为修改经济预测的理由。

7月，国际货币基金组织主席拉加德(Christine Lagarde)任命奥布斯特费尔德为首席经济学家。奥布斯特费尔的在9月开始为国际货币基金工作，而他曾是加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授。