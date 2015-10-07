四面楚歌中美元强势恐将到头？分析师称未必！

美元最近创下了8月以来最长的连跌纪录，9月非农低迷的表现又给了美联储加息预期当头一盆冷水，市场担心美元强势恐怕就此打住。不过，分析人士指出，美元的强势未必到头。

进入9月以来，美国的经济数据和美联储先后让市场失望，从9月17日美联储决定不加息，到10月2日令人大跌眼镜的非农就业人数变化，再到周一刚刚公布的创7年以来最大降幅的新订单指数，无不为持续了近一年半的美元升势蒙上了一层阴影。

美元指数已经创下自8月以来最长的下跌记录，彭博美元即期汇率指数自2014年7月1日以来的涨幅达到了22%，但最近四天的连续走低使得升幅被压低到了20%以内。

这是否预示着美元涨势将会结束？市场分析人士指出未必！东方汇理首席十国货币策略师ValentinMarinov认为，现在做出如此断定未免为时过早。

他说道：“全球避险情绪仍在不断升高。IMF将在周末举行年会，如果届时各国财长未能及时发出将就全球经济放缓采取政策的信号，情况将变得更糟。”

Marinov表示，“全球目光尤其会聚焦于中国官员，寄希望于中国实施更多的财政刺激措施来提高国内需求。若有任何失望，市场避险情绪就会加深并推高美元。”

另一个支持美元不会中止升势的因素或来自对日本和欧洲继续甚至扩大宽松货币政策的预期。

彭博调查显示，有42%的经济学家预计日本央行(BOJ)会在10月30日放松政策。Marinov认为，“即使黑田东彦坚持自己对经济前景乐观的态度，经济和通胀率下行风险的增加却鼓励了对日本进一步放松政策的揣测。”

再来看欧元区，周一刚刚公布的欧元区9月综合采购经理人指数增长放缓，与之前公布的欧元区9月通胀率出乎意料地转为负值结合来看，市场对欧洲央行扩大量化宽松预期进一步升温。

法国巴黎银行首席全球外汇策略师Steven Saywell和他领导的团队认为，导致美联储推迟加息至明年的因素，也可能推动其他G-10国家实施宽松政策，而欧洲央行就是最有可能在第四季度进一步放松的地区之一。

Saywell在给客户的邮件报告中谈及美元时说，“我们仍然对美元持大体稳定的看法。”