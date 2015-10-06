通胀和就业不达预期 美联储没理由加息

前美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周一(10月5日)向媒体表示，他认为美联储决策者现在没有急于加息的理由。

在美联储考虑9年来的首次加息之时，伯南克认为，立即就采取货币政策不会太容易，因为通胀率仍然过低，而且充分就业的迹象现在才刚刚开始慢慢出现。他指出，通货膨胀要达到美联储2%的目标，实行货币宽松政策成为可能，但是现在还没有达到。他还批评美联储为了加息不断改动其目标通胀率。

他还指出，失业率在2012成为是否加息的指指导，失业率至少达到6.5%的时候美联储才考虑紧缩措施，但是美联储没有说到了6.5%一定会采取该措施。

伯南克拒绝再次对现任美联储主席耶伦9月会议上不加息的决定发表进一步评论。他认为，不加息是个艰难的抉择，上周五(10月2日)公布美国上月疲弱的就业报告对加息产生的影响是负面的。

关于华尔街的讨论已转向美联储是否可能在下一次会议上加息。下一次会议的召开时间可能是在10月 27-28日，或在 12 月。但期货市场已基本上排除这个月加息的可能性，认为12月开会决定加息的可能性也只有30%。根据监控每日市场对美联储利率反应的CME美联储监控工具，美联储有可能在明年采取加息措施。

伯南克指出，缓慢的生产率增长拖累经济，而美国经济对美联储的依赖过强。他说，政府其他决策者需要加快决策速度。

伯南克还表示，美国经济的低增长不是大萧条中的暂时释放，他注意到促进经济增长需要更多的资本投资。他警告说，从长远来看，低通胀或没有通胀都有风险。如果通胀低到通货紧缩的地步，那么其风险就是普通利率将一直保持低位。他认为哪里有经济衰退，哪里就不该有降息措施。他坚称美联储不应该采取加息措施，这不会有任何意义。太早提高利率会杀死经济，这对经济没有什么帮助。

伯南克被采访的时间正值美联储正因中国经济减速以及对美国经济增长放缓产生影响而面临挑战。

他说，中国经济减速已被市场普遍预期到了，因为中国政府转向更倾向消费驱动的经济。他说公开的问题是，经济的放缓速度是否比经济转型中人们期待的更大。

他认为投资者不需要太担心中国股市最近出现的问题，因为中国股市和中国经济的关联不大。

世界各地的经济增长都放缓，但美国经济一直比其他国家表现更好，这证明自金融危机以来美联储的货币政策都是正确的。但没有人能保证美联储会预见到未来的泡沫。

他认为，美联储采取货币宽松的措施因为经济发展需要大量的政策支持。而更好的政策将是货币、财政及其他政策更好地混合起来。美联储是唯一能就此起作用的机构，所以其要做得事情太多了。

对于货币政策，美联储必须采取的两项任务是检查通货膨胀和促进就业最大化。

创造良好环境促进稳定的金融体系是美联储第三个目标，但是需要追求的是规则和监管方面的政策，而不是货币政策，这方面需要严格点。

伯南克现在是布鲁金斯学会机构杰出研究员，他在结束第二个任期后在2014年1月离开了美联储。他担任美联储主席的八年中经历了2008 年的金融危机。他现在也是对冲基金公司Citadel和债券巨头太平洋投资管理公司的高级顾问。

他现在为他的新书《行动的勇气：危机及其后果回忆录》宣传。在书中，他回首在金融危机的沉重打击后，没有办法来拯救雷曼兄弟，尽管美联储已经尽最大努力防止该其倒闭。

他说，雷曼周末和随后的失败是他担任美联储主席期间经历的最糟糕的事。与此相反的是，他指出让美国国际集团(58.28, 1.09,1.91%)介入是一个非常艰难的决定。但是鉴于雷曼要倒闭却又不得不这么做。

他指出美国国际集团得到他们为了生存所需要的一切，但保险人承担了高利率而其股权以纳税人的名义被夺走。他认为美联储在为美国国际集团做事，不是为成千上万濒临破产却得不到任何帮助的公司做事。

他说这是道德风险，美联储不得不尽力减少给美国国际集团股东的意外之财。

当伯南克担任美联储主席时，股市和楼市飙涨到历史新高度，但没多久之后，两个市场暴跌而他不得采取措施帮助在金融崩溃边缘的国家。

跟踪伯南克在美联储任期的轨迹，从他从前任主席格林斯潘(Alan Greenspan)手中接过接力棒到他把接力棒交给耶伦，其在任期间道琼斯(16776.43, 304.06, 1.85%)工业平均指数上涨约45%。但从2009年经济步入大萧条的深渊直到伯南克的离任期间，蓝筹股上涨了一倍多。