新兴市场已入熊市 或"媲美"97亚洲金融危机

新兴市场已经处于熊市的开端，这一熊市的严重程度可能与1997年的亚洲金融危机相提并论。

据Fortress Convex Asia Fund Ltd.在一封信中称，始于今年6月份的新兴市场抛售已经导致信贷收缩，将持续到至少2017年3月份。

该信由该机构首席投资官David Dredge、联席基金经理Nicholas Heaney和Andy Wong署名。Fortress表示，其利用过往的经济周期来帮助评估当前市场。

“我们的观点是，我们正处于下一个收缩周期的开始阶段，这个周期，与1997-1998年类似，开始于全球不均衡的新兴市场一端，”Fortress在信中表示。

其还指出，“利用以往的周期作为指引，我们相信，这个超过18个月的收缩周期已经开始三周。”

Fortress并非预测新兴市场将遭遇更严重挫折的唯一一家对冲基金。Forum Asset Management的Ray Bakhramov所管理的对冲基金今年上涨107%，他预计新兴市场的动荡将持续多年，并认为当前市场环境可以与始于1997年的亚洲金融危机相比。

Ray Dalio旗下的BridgewaterAssociates曾经表示，由于投资者有更多资金投资于发展中市场，新兴市场下跌的影响可能比1980和1990年代的危机更广。