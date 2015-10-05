风险偏好改善 欧元会作何反应？

摩根士丹利(Morgan Stanley)全球外汇策略团队周六(10月3日)撰文就市场风险偏好高盛，欧元将作何反应进行分析。内容如下：

这是一个复杂的问题，因为欧元和市场风险偏好之间的关系在持续变化。年初的时候，欧元和全球市场风险偏好出现了强烈的负相关性，因为那是基于欧洲央行QE的套利交易盛行。欧元区之外的投资者以负利率借入欧元买欧股，同时在外汇市场上做空欧元对冲。但是在春季的时候，欧债收益率走高了。夏季时希腊债务问题也令这种套利交易减弱了。而欧股的下穿令欧元空头回补，增加了欧元买盘。

在这种情况下，欧元的表现和日元很像。好消息时欧元下跌，坏消息时欧元上涨。全球市场额外的担忧情绪主宰了外汇市场的表现时，欧元和全球风险偏好之间的负相关性就上升了。

为了衡量这一点，我们需要重新设置驱动因素模型。欧元/美元曾经被视为和标普500有着很好的正相关，但现在大幅转变成负相关了。只要欧元和全球性风险偏好的负相关性增加，其对欧元区自身风险因素的敏感度就下降。而欧股的外资投资仓位下降，市场对欧元区担忧的情绪无法驱动全球市场情绪。这种情况下，自动对冲交易减少。这可以对欧元的相关性构成部分解释。我们需要继续监控这一现象，通过欧元区资金流数据，来判断欧股和欧元的相关性。

但目前，没有迹象显示欧元和全球市场风险偏好的负相关性会减弱。全球市场波动率的下降会令欧元承压。

本行预计，欧元/美元年末目标指向1.13水平。

截止本周收盘，欧元/美元报1.1212/15。