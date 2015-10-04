市场周评：非农错愕非美“阿斗” 且看“央行周”见真章

本周外汇市场走向基本可以用4个平静日+1个暴风雨来概括。非美公布之前，没有多少资金愿意大幅推低市场。而在令人诧异的非农公布后，金融市场又变得极为动荡。

主要货币方面，美元指数经历了一周行情后基本算打横，最终仍交投于95.90水平。欧元/美元前半周小幅承压，周五因非农一度冲高，但最终又回落至1.1210水平。美元/日元周中也是持续打横后因非农落至118.70水平，但随即回升至119.90水平。英镑/美元周初持续承压，不过因非农而出现的反弹还是最终守稳于，1.5180水平。总体来看，虽然非美奇差，但除了英镑之外，多数非美货币宛如“扶不起的阿斗”。

大宗商品方面，国际现货金在经历了周初的持续承压后，最后一个交易日因非农而大幅反弹至1137.90美元/盎司。国际现货银同样先抑后扬，而且最终收于15.23美元/盎司，周线还是小幅收高的。美国原油价格则仍震荡交投，虽然周中上突下穿，但最终的45.54美元/桶收盘水平令其当周仍基本收平。

此外，全球股市方面，在德国大众事件后，市场又迎来了“嘉能可”这一黑天鹅。欧美股市表现令人唏嘘。

当周要闻盘点

非农惨淡非美不堪

美国劳工部公布9月非农就业报告显示，此前调查预期就业人口增长20.3万人，然而实际公布数据显示仅增长14.2万人，前值从17.3万人下调至13.6万人，薪资水平较8月持平，劳动参与率更下滑0.2%至62.4%。

知名外汇网站ForexLive分析师Adam Button撰文称，此次非农就业报告是四大糟糕的信号，分别是：1.疲软的9月整体非农就业数据；2.疲弱的前值修正值；3.疲软的薪资增速；4.疲弱的就业参与率。

前PIMCO首席执行官埃利安表示，9月非农报告令人感到失望，美联储10月加息的可能下降，市场会担忧美国经济是否正在放缓。

非农数据公布之后，美元指数在数分钟内从96.35一线暴跌至95.55，随后扩大跌幅至95.24，刷新了9月21日以来低位。欧元/美元强势走高，突破1.13关口并刷新9月21日来高点1.1314；美元/日元大挫约120点至9月18日新低119.00；英镑/美元短线走高至1.5236。

但这只是行情的一半。之后发生了什么？美元指数反弹到了95.90，欧元/美元回撤至1.1210水平，美元/日元回升至119.90水平。美元是如何做到收复多数失地的呢？或许部分市场相关人士的评论能解答这一问题。

有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath撰文指出，9月非农数据走软并不会使美联储官员对就业市场的表现过度担忧。但此次数据确实降低了本月加息的可能性。美元走强及海外经济体的疲软给美国经济造成了冲击，从而拖累了就业市场的表现。

Hilsenrath认为美联储官员对就业市场的表现不会过度担忧。从美元的表现来看，其观点得到了证实。市场仍认同美联储将成为首个升息的主要央行，且非农数据并不会彻底改变美联储对就业市场的看法。

美国政府避免停摆

美国国会周三(9月30日)赶在最后期限前几个小时通过了一项临时性拨款法案，暂时避免了政府停摆。

众议院以277:151的投票结果通过了议案，相关议案需要奥巴马在午夜前签署以具有法律效应。继众议院议长博纳宣布辞职之后，民主党帮助众议院共和党人平息保守派共和党人废除计划生育经费法案的努力。

“我们都知道关闭政府始终是一个错误，“俄克拉何马州的共和党众议员汤姆?科尔在辩论中表示，“这是对美国人民最不应该做的事情。他们让我们到这里来把事情做好。”

支出措施只提供了一个临时的解决方案，让政府在12月11日之前可以有资金运转。美国白宫发言人称，奥巴马将签署国会周三通过的临时性拨款法案。日内稍早，美国参议院已78:20的压倒性投票结果通过了这项议案。

而此前博纳的辞职，已经为避免停摆奠定了基础。美国众议院议长博纳(John Boehner) 9月25日意外宣布将于10月底辞去议长一职，并放弃在众议院的席位。

当时，消息人士就指出，博纳的辞职决定可能会让美国政府再度关门的可能性大幅降低。因为他直到10月底才会离职，因此有充分时间来处理预算僵局，与民主党达成协议，从而避免政府关门或尽可能缩短关门时间。

股市频现黑天鹅

中国股市本周多数时间因十一长假休市，但全球股市则不消停。在德国大众事件后，市场又迎来了“嘉能可”这一黑天鹅。

全球市场周初遭遇“黑色星期一”，嘉能可股价崩跌近30%成为欧美股市暴跌的“导火索”。有“商品之王”之称的全球最大商品交易商——瑞士嘉能可集团(Glencore)股价暴跌29.4%，创下史上最大单日跌幅，公司市值约为100亿英镑。欧洲主要股市周一(9月28日)全线重挫，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫2.21%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低2.37%。

据彭博报道，由于持有大量矿商嘉能可(Glencore)和大众汽车(Volkswagen)的股票，全球第九大主权财富基金——卡塔尔主权财富基金账面亏损一度达到59亿美元。

据悉，卡塔尔的主权财富基金——卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)拥有大众优先股的将近13%，以及17%的普通股，是大众汽车优先股的最大持有者，同时也是大众普通股的第三大股东。

U.S. Global Investors的公司CEO Frank Holmes甚至认为，“嘉能可就像雷曼兄弟，他们都有金属、煤炭、铜、铁矿石等商品相关的最为复杂的交易系统，如果问题爆发，将会造成全球性的冲击。”

不过，事件的走向出乎市场意料。嘉能可股价在周一大跌29%之后，在随后的两个交易日中反弹了33%。

据称，前摩根士丹利首席执行官John J. Mack斥资约67万美元购入该公司股票。现年70岁的Mack也是瑞士商品交易和开采商嘉能可的董事，据周四公布的监管文件，周二他以每股80.78便士的价格购入55万股。

不过，全球股市的前景仍存在极大不确定性。高盛就宣布下调对于标普500指数的预期至2000点，之前该行预计标普500指数年底将上涨至2100点。高盛同时宣布下调标普500指数的每股收益至109美元，降幅为4%。之前的预期为114美元。

下周市场展望

在送走了令人烦心的非农数据后，市场下周将迎来日本央行、英国央行、澳洲联储的利率决议，以及美联储的会议纪要。

其中，日本央行的利率决议不确定性最大。有机构警告称，不排除日本央行在这次会议上“放水”的可能性。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京的首席经济学家Kazuhiko Ogata表示，日本8月份工业产出意外下滑以及零售销售数据对日本第三季度GDP增长构成风险。

Ogata称，目前预计日本央行在10月30日放松政策，而不是2016年1月。但也不排除10月6-7会议上意外采取行动的可能性，尤其在周二日经225指数跌破17,000点之际。

Ogata表示，工业产出下滑归因于外部需求下降；弱于预期的零售销售数据显示私人消费停滞。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Marcel Thieliant在一份研究报告中表示，日本第三季度工业产出环比萎缩1%左右，与二季度萎缩幅度类似。因此，本季度GDP萎缩几成定局。

Thieliant指出，“经济数据证实经济复苏已经停滞。我们坚持此前的观点，即日本央行10月将扩大资产购买规模。”

而在澳洲联储方面，澳元持续弱势甚至一度跌穿0.70的表现，一定会令澳联储选择按兵不动。不过，考虑到美联储升息周期可能放缓，澳联储是否会因此进一步释出鸽派信息将是关键。

英国央行的情况类似，货币政策基本不会发生改变。但措辞内容和倾向就是关键。与此同时，在如此疲弱的非农数据之后，数据之前的美联储纪要还能吸引多少市场目光就是个问题了。

此外，下周IMF和世行秋季会议上，各官员释出的言论也可能对市场构成阶段性影响。