联合石油数据库(JODI)周三(9月30日)数据显示，2015年上半年全球原油需求增速显著高于去年同期。

占全球原油消耗量75%至80%的59个国家已经将2014年上半年和2015年上半年需求预期数据提交给JODI，其中包括了大部分世界主要原油消耗国，但值得注意的是，其中排除了俄罗斯、伊朗、印尼、委内瑞拉、马来西亚、南非和阿联酋等国。

59个数据提交国家2015年上半年原油消耗总量为每日7140万桶，较去年同期的每日6910万桶增加了230万桶，或3.3%。其中，中国贡献了逾一半的增幅，其2015年上半年原油消耗量同比增加了每日130万桶，增幅逾13%。

详细数据显示，美国2015年上半年原油消耗量同比增加了每日47万桶，印度增加了每日20.5万桶，沙特增加了每日11.5万桶，韩国增加了每日10万桶。此外，上半年原油消耗量增幅较小的国家代表分别是，德国增加了每日2万桶，法国增加了每日1.8万桶，英国增加了每日2.9万桶，意大利增加了每日7.4万桶，西班牙增加了每日2.6万桶，阿根廷增加了每日4万桶，而波兰增加了每日4万桶。

JODI方面表示，在59个数据提交国家中有46个国家今年上半年的原油消耗量较去年同期实现了增长。JODI是利雅得国际能源论坛的合作方，同时也与世界6大国际和区域性的统计机构保持着长期的合作关系，包括国际能源署(IEA)、石油输出国组织(OPEC)、欧洲统计局(Eurostat)、亚太经合组织(APEC)、拉丁美洲能源组织(OLADE)以及联合国统计司(UNSD)。

不过，此次统计结果中需要注意的是中国的原油消耗量激增，扣除中国部分，其他58个国家今年上半年原油消耗总量同比只提升了每日约100万桶，或1.7%。

国际能源署早前曾表示，2015年全球原油需求增速将创5年来新高，JODI此次的统计数据无疑在一定程度上印证了这种看法。