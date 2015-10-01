罕见！离岸人民币持续飙升 小非农和耶伦恐引爆美元

隔夜嘉能可股价大幅反弹20%，大宗商品和股市的跌势暂时趋缓。人民币的走势成为新的热点，近一周来离岸人民币汇率持续走高，在岸和离岸汇差形成“倒挂”。周三(9月30日)日内，离岸人民币/美元最高触及6.3406，创出近7周高位，市场分析人士指出这一走势背后隐现央行干预。晚间，市场将迎来“小非农”8月ADP就业和EIA原油库存数据，前者的表现料将直接影响市场对于周五非农的预期。此外，美联储主席耶伦明天凌晨将在美联储年度社区银行会议上发表讲话，市场期待她将会延续上周的鹰派论调。

嘉能可股价“绝地反击” 大宗商品和股市“骚动平息”

嘉能可隔夜发表澄清声明，指出该公司并不存在偿付能力问题。嘉能可随后大幅反弹20%，欧美股市和大宗商品市场的“骚动”随后也逐渐平息。.

嘉能可公司的一位发言人在一份声明中称，“嘉能可没有债务契约，仍有坚实的信贷和可靠的融资渠道。”

随后，嘉能可股价扩大涨幅至20%。之前，市场担心嘉能可公司削减债务的努力不足以应对全球金属价格的长期下滑态势，导致该公司的股价隔夜暴跌29%。

欧洲股市收窄跌幅，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%，报1336.34点，早盘最多下跌1.7%。该指数周一跌逾2%。

法国巴黎银行(BNPP)股票和衍生品策略师Ankit Gheedia称，“目前大趋势对嘉能可不利，但从基本面来看，该股价格很低，我们认为不太合理。从基本面看，市场下跌过度，但下跌势头仍将持续一段时间，尽管基本面还不错。”

美国三大股指也全线收高，道琼工业指数收高47.24点，或0.3%，至16049.13点；标准普尔500指数收高2.32点，或0.12%，至1884.09点；Nasdaq指数收跌26.65点，或0.59%，至4517.32点。

Apex Capital股票交易负责人Robert Francello表示，“在昨天和前几个交易日的惨跌后今天得以喘息，如果在稳定下来前进一步下跌，我不会感到奇怪。”

大宗商品市场跌势也暂时放缓，现货黄金隔夜一度反弹至1130附近。日内欧市盘中，金价震荡回落至1120美元/盎司上方，现货白银则微升至14.65美元/盎司。美国原油期货小幅上涨至45.09美元/桶。

离岸人民币“涨势如潮” 汇差倒挂背后隐现央行干预

近一周以来，离岸人民币的走势成为市场关注的新热点。周二，离岸人民币/美元盘中飙升，超越在岸人民币/美元汇率，在岸与离岸汇差倒挂达200点。

市场分析人士认为，境外短期投机者基于中国央行维稳决心，短期选择认亏退场，空头回补引发离岸人民币汇率大涨。估计离岸人民币汇率经历这一段回升，下一步会维持较长时间的盘整，为下一轮做空人民币汇率积聚力量。

日内，离岸人民币/美元最高触及6.3406，创出近7周高位，有望连续3市场分析人士指出这一走势背后隐现央行干预。

西班牙对外银行(BBVA)驻香港首席亚洲经济学家夏乐表示，为避免海外做空人民币势力趁内地国庆七天长假兴风作浪，央行或在假期到来之前已进场干预。

之前，彭博援引知情人士报道，中国央行的干预不仅限于在岸市场，也有透过国有银行在离岸市场抛售美元。

夏乐指出，此前IMF(国际货币基金组织)在其评估报告中曾表示“离岸人民币与在岸人民币间仍有偏离”，央行令离岸人民币走强的另一目的就是为了拉近境内外人民币汇

IMF于8月4日发布的题为《特别提款权(SDR)估值方法评估——初步考虑》的报告称，人民币纳入SDR的评估“仍有大量工作要做”，如果人民币纳入SDR，操作问题必须得到解决。

市场分析人士认为，811汇改之后，人民币是否能纳入SDR尤为重要，若纳入，将对稳定汇率预期有很大好处。

今年11月，IMF将公布是否将人民币纳入SDR，现有的货币篮子仍将维持到明年9月。夏乐表示，“时间紧迫，料短期内人行会持续在两地干预汇率，令离岸人民币与在岸人民币趋于一致，以应对SDR大考。”

晚间“小非农”ADP就业来袭 美元能否摆脱低波动僵局？

晚间，金融市场将迎来“小非农”8月ADP就业和EIA原油库存数据，前者的表现料将直接影响市场对于周五非农的预期。

北京时间晚间20：15，美国自动化数据处理公司将公布9月ADP就业人数变动，市场预期增长19.4%，前值增长19万人。

ADP就业近两三月表现尽不如人意，但与非农数据相对比，仍存一定的偏差值。但如果ADP就业增长重回20万人上方，或将让市场对非农的预期更为乐观。

除了ADP就业数据之外，北京时间周四凌晨03：00，美联储主席耶伦、圣路易斯联储主席布拉德将在美联储年度社区银行会议上发表讲话。

耶伦在上周的讲话中再度暗示年内晚些时候加息，这也推动美元走强，市场期待她将会延续上周的鹰派论调。

日内欧市盘中，美元指数窄幅震荡于96.00关口附近，汇价最近两个交易日都延续了低波动率，非农之前投资者大都小心翼翼。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)在分析中指出，尽管风险厌恶情绪中美元下跌，但美国数据改善将令美元重新走强，美股将出现反弹。若本周非农数据表现强劲，则将进一步提振美元。

法国巴黎银行(BNPP)则认为，“美元兑融资货币正在逐步失去反弹动能，但兑商品货币和新兴货币则保持良好涨势。我们预期美联储(FED)收紧货币政策将继续为美元提供利好支撑，美元届时将广泛走强。但就短期交易而言，预期美元兑商品货币将保持强势，我们建议继续持有美元/加元多头头寸，目标看向1.35。”

除了美国数据之外，美国能源部下属能源信息署(EIA)将公布美国上周EIA原油库存变化，前值减少192.5万桶，这一数据料将对原油走势产生显著影响。