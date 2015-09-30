通胀萎缩"重挫"欧元 明晨耶伦讲话再出"意外"？

周三(9月30日)欧市盘中，欧元全线下跌，由于日内欧元区通胀数据跌至负值区间，这将提振欧洲央行扩大资产购买规模的预期。不过欧元兑美元本季小幅上涨，主要因为投资人轧平由欧元融资的风险偏高资产及新兴市场货币等利差交易。

交易商称，尽管欧洲央行更关注通胀预期，并料将看淡整体数据的短暂下跌，但该数据为负值，将加深一些主要决策者对欧元上涨导致金融条件紧缩的忧虑。

欧盟统计局今天公布的报告称，欧元区9月通胀水平较上年同期下跌0.1%，远低于欧洲央行约2%的通胀目标。德国和西班牙周二公布的通胀数字皆低于预期。有分析人士称，在看到德国昨天的通胀数据之后，欧元区通胀将再度陷入疲软区间，而通胀为负值，无疑将会施压欧洲央行扩大宽松政策。

此外，随着全球股市持稳，市场出现趋于平静的迹象，对避险日元的需求消退，但市场人士表示月末和季度末的动向仍显现出波动的特性。日元是本季度的赢家，因投资者对中国经济增长放缓、全球经济状况、美联储(FED)加息时点的不确定性感到不安。

市场人士则表示，定于周五公布的美国非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年升息的可能性。不论何种情况，报告结果将为美元走势定调。市场也将关注美联储主席耶伦，她将于北京时间周四凌晨3时在一次会议上致欢迎辞，但并没有安排提问环节。

“如果她有意针对这一阵子的避险情绪做出什么明确表示，那么她可能会稍微改变一下上周四传达的信息，”澳洲国民银行资深汇市策略师Emma Lawson表示。耶伦在上周四表示，她仍认为美联储将在今年稍晚开始升息。