"拒绝过劫"："神创板"爆发 A股重返3100 量能创八个月新低

国庆节的最后一个交易周，在创业板神勇爆发之下，A股重返 3100点关口，"拒绝过劫"的味道很浓，让投资者不禁期盼节前，两市是否将开启红包行情？今天成交额仅4000余亿元，创业八个月以来最低水平。神创板一马当先，强势反弹！9月至今，沪指累计下跌近4%，与此同时，创业板则迎来转机，累计上涨4.28%，此前三个月创业板均连续下跌。

今天沪深两市开盘涨跌不一，沪指开盘后震荡下行，最低跌至3042.31点，9点50左右探底回升，临近午盘沪指短暂翻红，午后开盘沪指呈震荡走势。临近盘尾上扬翻红翻红；深成指重拾万点关口，创业板呈单边上扬趋势，最高涨幅逾5%。盘面上，二胎概念表现抢眼，题材股回暖，石油、银行、保险等权重股跌幅靠前，两市成交缩量明显。

截止收盘，沪指报3100.76点，涨8.41点，涨幅0.27%，深成指报10115.55点，涨210.79点，涨幅2.13%，创业板报2122.26点，涨101.29点，涨幅5.01%。

令市场担忧的是，两市量能急剧缩减，当日共成交4044亿，仅次于2月10日创下的年内地量。沪市成交达1664亿创下年内地量，深市成交2380亿。两市共132只个股涨停，15只跌停。创业板共78只个股涨停，3只跌停。

板块个股：信息安全走势强劲，同宿科技、飞天诚信、启明信息等13只个股涨停。互联网板块走强，三六五网、上海钢联、乐视网等5只个股涨停。二胎概念股走强，威创股份、戴维医疗、贝因美等8只个股涨停。银行板块走势疲软，光大银行跌逾3%，工商银行、交通银行跌逾1%。保险板块走弱，新华保险、中国平安跌逾1%。

股指期货：三大合约全线收高，IC主力大涨逾3.5%领涨，IF和IH主力涨幅分别为1%和0.5%左右，IC贴水缩窄95点，IF和IH贴水均缩窄20点。

消息面：

中国8月规模以上工业企业利润同比-8.8%，降幅比7月份扩大5.9个百分点。彭博编纂的数据显示，这是中国政府自2011年10月开始发布月度数据以来的最大降幅。

场外配资清理接近尾声。证监会上周五表示，截至23日，完成清理的场外配资账户比例从前周的64%增至69%。恒生、铭创、同花顺等三家公司的技术系统已经关闭或限制功能。总体看，清理工作比较平稳，效果也很显著。

分析师观点：

分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。