经济增长前景拖累 国际油价"无奈"下行

周一(9月28日)欧市早盘，国际油价下跌，尽管美国钻井活动连续第四周下降，分析师指出经济增长前景差是油价下跌的主要原因。

今天油价下跌无视于美国探钻活动持续下滑的情形；美国探钻活动连续第四周下滑，显示油价不振持续导致油气生产商缩减开采计画。

多位分析师指出，美国产出数据可能成为本周油价走势的主导因素，特别是因中国将在10月1日进入国庆假期，导致交易转淡。美国能源信息署(EIA)将在周三公布月度石油供给报告。

摩根士丹利指出，“市场将仔细聚焦在美国产出数据...有多个迹象显示，美国产出下滑可望提振西德克萨斯中质油(WTI)及布兰特原油的价格。”

中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4481.1亿元人民币，同比下降8.8%；1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额37662.7亿元，同比下降1.9%，降幅比1-7月扩大0.9个百分点。

“增长问题仍挥之不去，亚洲还没到景气即将回升的时候，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann周一在一份致客户报告中表示。国际货币基金组织(IMF)可能会下修全球经济成长前景，因新兴市场表现不振。

北京时间15时43分，布伦特原油期货价格下跌0.72%，报48.25 美元/桶；美国原油期货价格下跌0.74%，报45.36美元/桶。