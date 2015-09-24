打人民币贬值的主意 沃尔玛施压“中国制造”降价2-6%

沃尔玛要求中国商品供应商降价，理由是人民币贬值。

路透援引知情人士称，沃尔玛近期向超过1万家中国商品供应商提出要求，在包括家具、服装、化妆品和玩具等商品上减价2%-6%。

该人士表示，沃尔玛给出的理由是供应商应该让渡人民币贬值带来的成本节约，这样沃尔玛才能实现“每日低价(Everyday low cost)”的目标。

另据两位匿名供应商，他们将与沃尔玛谈判，以求降低减价的幅度。

沃尔玛发言人Deisha Barnett拒绝就此事置评。

今年8月，中国央行实施汇率改革，并大幅下调人民币中间价。人民币仅两天贬值高达3%。人民币今年已贬值2.9%，以美元购买从中国进口的商品更为便宜。

不仅是沃尔玛，包括玩具反斗城(Toys R Us)和家得宝(Home Depot)均表示要就人民币贬值，修改与供应商的合约条款。

在此之前，沃尔玛已经向供应商采取降低成本的措施，包括要求所有供应商支付仓储费用，以及延迟支付货款。

沃尔玛正在面临利润收窄的局面，公司股价今年以来已下跌26%。今年初公司还宣布用10亿美元提高50万名店面员工的薪资福利。

部分供应商向路透表示，他们将抵制这一要求，认为新的条款将增加成本，无法提供所谓低价产品。

咨询公司Strategic Resource的负责人Burt Flickinger表示，沃尔玛需要降低采购占用的资金成本，因为现在时薪最低标准已经上升至9美元每小时，同时还要大量投入电商平台。