油价再跌近2%欧美股市全线下挫

美国原油期货价格周二下跌，纽约商交所十月交割的轻质低硫原油期货结算价下跌85美分至每桶45.83美元，跌幅1.8%。在原油等大宗商品期货价格下跌的背景下，欧美股市全线下挫，欧股重挫逾3%，美股纳指大跌1.5%，所有板块全面下跌。

美股

美股道琼斯工业平均指数跌179.72点，跌幅1.09%至16330.47；标准普尔500指数跌24.23点，跌幅1.23%至1942.74点；纳斯达克综合指数跌72.23点，跌幅1.50%至4756.72点。盘面上，所有板块全面下跌，原材料、能源和工业板块领跌。

欧股

欧股周二收盘大跌3%。泛欧绩优600指数收盘跌2.96%，报347.25点；德国DAX指数收盘跌3.79%，报9，571.50点；法国CAC 40指数收盘跌3.40%，报4，429.50点；英国富时100指数收盘跌2.87%，报5，933.50点。

黄金

纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌8美元或0.7%，收于每盎司1124.80美元。

原油

10月份交割的原油期货价格下跌85美分或1.8%，收于每桶45.83美元；11月原油期货下跌60美分或1.3%，收于每桶46.36美元。

汇率

美元对多数主要货币汇率22日上涨。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1339美元，低于前一交易日的1.1353美元；1英镑兑换1.5829美元，低于前一交易日的1.5882美元；1美元兑换120．02日元，低于前一交易日的120．60日元。