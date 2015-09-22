百度、阿里巴巴和银联告诉大家：中国经济没想象中那么糟

此前，来自官方和非官方的大批经济数据都显示，中国经济在今年入夏以来出现了进一步放缓的趋势。而中国股市在夏季崩盘的状况，也令市场对经济的顾虑有增无减。不过来自中国最大的搜索引擎百度，最大的网上商店阿里巴巴和主要的银行卡网络银联卡的营收数据却都显示，中国的经济还是稳定的。

上述这三家公司的指标表示，作为世界第二大经济体中国的经济减速收窄，经济硬着陆的风险也随之降低。这和本周发布的私企“褐皮书”调查的结论一样，即自中国股市的大幅跳水和人民币贬值后，中国经济崩溃的危险极小。

根据百度的指标初步显示，中小型企业网店的利润自最近达到2010年的最低水平后，在9月迎来反弹。百度对彭博的一份电子邮件中表示，百度追踪其用户点击小型公司的频率。网民搜索词可以反映市场需求，并且暗示了商业状态。对于这些情况的初步解读报告在每月的18日发布，一般比中国制造业采购经理人指数的发布要早。

消费者价格通货膨胀增强，而食物价格上涨，而3年期的产品出厂价格通缩进一步加深。中国最大电子商务公司阿里巴巴发明的指数显示，消费价格加快速度比官方披露的还要快。8月份网上销售产品价格上涨了7.4%。在阿里巴巴追踪的10种商品中，收藏品和金融服务同比上涨了14.1%, 而娱乐和教育上涨13.7%。 食品价格同比上涨了13.1%。 虽然很多产品和服务上涨， 但是也存在通货膨胀的迹象。追踪10万种商品的指数显示，日常用品同比下滑，这主要因为服装价格下降。

银联卡能实时追踪消费额以评断不同行业的消费模式。银联卡的数据显示，中国高级酒店的消费指数上月达到历史高点，这意味着富裕阶层今年夏天热衷旅游。根据银联卡数据显示，餐馆消费和2011年的保持同一水平。 银联卡的数据和官方数据同时表明，房地产的交易自去年的低点后有所反弹。