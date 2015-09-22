美国市场

截至纽约时间下午16:30时（北京时间9月22日凌晨04:30时）标准普尔指数上涨8.94点，涨幅0.46%，至1966.97点；道琼斯工业平均指数上涨125.64点，涨幅0.77%，至16510.19点；纳斯达克指数上涨1.73点，涨幅0.04%，至4828.96点。

美联储洛克哈特周一表示，他支持延迟加息的决定，因为这将有更多时间观察近期市场波动是否将演变成严重影响美国经济的因素。洛克哈特表示，仍然预计美联储将于今年内加息。同时指出美国不太可能受到中国经济放缓的直接打击。等到市场平静下来将准备加息。

摩根大通一直是加息的"积极响应者"。多次预期美联储将在"接下来的"加息决议中加息。早在9月初摩根大通在杰克逊霍尔年会上的讲话显示，其认为美联储在9月会议开启加息的几率高于任何其他会议。当时，摩根大通同时仍然认为，美联储将保持对数据和市场进展的观望，并将随时有可能改变加息决定的基调。

布拉德和克莱默关于美联储对股票市场的影响的争论美国圣路易斯联储主席布拉德与CNBC的吉姆·克莱默周一就美联储对股票市场的影响展开争论，克莱默对此伸出"橄榄枝"，但表示布拉德"措辞严厉"。布拉德在采访中表示，希望带消息给克莱默称美联储不可能永久提高股票价格，布拉德表示，认为美联储的措施要么"提震股市"要么"打压股市"，并且认为美联储是"推动"股市的"动力"的观点是错误的。布拉德表示市场不应该为低利率一天到晚不停"助威"。

欧洲市场

英国金融时报100指数上涨4.60，涨幅0.08%，报6108.71点；德国DAX指上涨32.35点，涨幅0.33%，报9948.51点；法国CAC 40指数下跌49.65点，跌幅1.09%，报4585.50点。

欧洲央行管委诺沃特尼表示，中国及其他新兴市场经济体存在着较大的不确定性。诺沃特尼表示，只要经济增长维持低速状态，市场就应该仍然预计利率保持在低位。同时诺沃特尼强调，在当前市场经济增速情况下，(各国)央行若过早加息将会是很危险的。欧洲央行执委普雷特表示，当前经济状况仍然较为困难，尚未脱离险境。

英国央行副行长康立夫表示，欧洲已成功避免"希腊危机"的发生。英国央行货币政策的下一步走向将会是利率上升，如果一旦开始采取加息行动，加息步伐将是有限而又缓慢的。康立夫表示，英国经济增长状况很好，并没有出现"债务刺激的消费"现象。

澳洲联邦银行经济学家表示，澳洲经济衰退风险很低，因此，坊间对当前经济的想法太过悲观，实际上是错误的。澳洲联邦银行首席经济学家布莱斯似乎也对认为澳大利亚经济面临衰退的看法不以为然。他表示，如果硬逼一个经济学家，让他作出经济衰退可能性预测，那么结果几乎可以确定是20%。而仅20%的衰退风险意味着80%的机会经济不会衰退，因此无论如何，衰退对是可以避免的。

亚太市场

截至北京时间09:27，日经225指数报18070.21点，下跌362.06点，跌幅1. 96%；韩国综合指数报1968.11点，上涨3.43点，涨幅0.17%；澳交所普通股指数5113.30点，上涨47.06点，涨幅0.93%。新西兰50指数报5693.10点，上涨9.58点，涨幅0.17%。中国香港恒生指数21794.34点，上涨37.41点，涨幅0.17%。

截止发稿，上海综合证券指数报3156.540点；沪深300(3364.938, 56.69, 1.71%)指数报3308.25点。

据《巴伦周刊》报道，尽管日本央行致力于实现2%通胀率目标，但是由于油价下滑以及继消费税上调后需求停滞，通胀压力停止了上升步伐。如果市场和企业们对"央行为达成2%通胀率目标而付出的努力"持失望态度，那么经济信心可能恶化，日本经济恐怕没有动力摆脱通货紧缩泥沼。

尽管日本首相安倍晋三的"安倍经济学"提供了巨大的刺激，但日本第二季度年化GDP年率仍旧萎缩1.2%。在上周召开的日本央行会议上以8-1通过维持当前的刺激规模不变。因此，货币基础的增幅保持在每年80万亿日元。上周晚些时候日本央行行长黑田东彦讲话时宣称，央行将在必要时调整政策。

今日已经公布及即将公布的国际经济数据

时间事件重要性前值市场预测结果

07:30澳大利亚上周ANZ消费者信心指数低105.3114.5

09:30澳大利亚第二季度房价指数年率中6.9%8.0%

澳大利亚第二季度房价指数季率低1.6%2.4%

10:00中国8月咨商会领先指标低331.2

中国8月咨商会同步指标低278.4

14:00瑞士8月贸易帐高37.4亿瑞郎27.5亿瑞郎

瑞士8月M3货币供应年率低1.9%

16:30英国8月公共部门收支短差（PSNCR）中-30亿英镑

英国8月公共部门净借款（PSNB）中-21亿英镑-88亿英镑

英国8月公共部门净借款（除干预）中-13亿英镑92亿英镑

18:00英国9月CBI零售销售差值低24

英国9月CBI工业趋势调查订单分项低-10

英国9月CBI工业订单差值低-6-5

21:00美国7月房价指数月率低0.2%0.4%

国7月房价指数年率低5.6%

22:00美国9月里奇蒙德联储制造业指数高02

22:00欧元区9月消费者信心指数初值中-6.9-7.0

日内焦点

美国7月FHFA房价指数月率：美国房产市场是当前拖累美国经济复苏的一大因素，如果房价出现上升，对房产市场而言是个好消息。外汇投资者据此判断汇率走势。统计由房利美和房地美提供贷款的房屋的价格变化。公布值>预期值=利空欧元。

英国9月CBI工业订单差值：高于零，表明整个制造业订单净增长，预示未来制造业产出将增加，经济增长动力将增强，利好英镑。英国工业联合会对约550家制造商展开调查，并将结果编织成指数，调查内容包括对未来3个月订单的预估。公布值>预测值=利好英镑。

经济大事

时间国家地点事件

"01:00"美国"亚特兰大"亚特兰大联储主席洛克哈特发表演说

各国央行利率变动

央行最新利率涨跌下次公布日期

美联储0-0.25%不变2015-10-29

欧洲央行0.05%不变2015-10-22

英国央行0.50%不变2015-10-08

日本央行0-0.1%不变---

瑞士央行-1.25-0.25%不变2015-12-10

加拿大央行1.00%不变2015-10-21

澳大利亚央行2.50%不变2015-10-06

新西兰央行3.50%不变---

欧元/美元

支撑位:1.11745；阻力位:1.12275

英镑/美元

支撑位:1.54871；阻力位:1.55444

澳元/美元

支撑位0.71224；阻力位:0.71509

美元/日元

支撑位: 120.210；阻力位:120.701

黄金现货

支撑位:1130.12；阻力位:1136.83