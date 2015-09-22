美元否极泰来大反攻 习奥会吸引全球关注

美元指数周一(9月21日)从上周末受美联储维持利率不变的下跌中强势回归，重新大幅攀升并开始测试96.00大关。尽管美联储没有在9月加息，但是仍然位于加息的轨道上，今年年末或明年年初加息的可能性仍然很高。同时美元最大的两大对手货币日元和欧元都面临扩大QE的巨大压力，这为美元提供了继续维持高位的支撑。同时在度过了利率决议前的静默期之后，美联储官员们周末和周一纷纷出来继续支持加息。圣路易斯联储主席布拉德以及旧金山联储主席威廉姆斯均表示支持年内加息，继续为美联储加息造势，这也限制了美元可能的下行空间。

欧元/美元周一出现高达1%的下滑。美联储决定维持利率不变，这使欧洲央行无法凭借美联储加息扩大自己QE政策效果。欧洲仍然面临巨大的通货紧缩压力，物价指数停滞不前。欧元区的经济复苏也表现得并不稳定，本周三欧洲央行行长德拉基讲话将可能透漏欧洲央行是否会进一步扩大QE的信息。届时欧元的汇率还将会承受新一轮的冲击。

中国国家主席习近平将会在周二抵达美国西雅图，开始为期一周的国事访问，近期关于中国经济的讨论成为全球各大央行最关心的话题，美联储主席耶伦，欧洲央行行长德拉基以及日本央行行长黑田东彦在上周的讲话中都提及了中国经济对本国的巨大影响。习近平主席周二在西雅图的演讲以及周五与美国总统奥巴马的联合新闻发布会将会吸引全世界的关注。而人民币汇率在习奥会之前暂时也是保持稳定的状态。中国国务院总理李克强周一继续强调人民币不存在持续贬值的基础，表示中国绝不主张打货币战，显示了中国政府维稳本国市场的坚定决心以及对国际经济负责的态度。人民币汇率周一继续维持小幅震荡，离岸人民币微跌，在习奥会之前，市场继续等待后市更多信息。

第七次中英经济财金对话在北京举行。双方表示将会进一步深化合作，力求在构建经济共同繁荣上达到双赢局面。而另一方面，英镑本身的走势也受到英国近期薪资水平表现良好等因素提振出现大幅攀升。英国央行加息的预期仍然高涨，尽管美联储维持利率不变让市场对英国央行加息的预期出现迟疑，但分析人士纷纷指出，英国央行有可能早于市场预期加息，而届时英镑将会出现大行情。

美联储官员继续为加息造势 静默期刚过即表达支持年内加息

美元日内恢复涨势，并收复了上周FOMC利率决议后的全部跌幅，刷新最近一周高位至95.98。另外，日内圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)鹰派讲话也让美元涨势如虎添翼。受到美元全盘反弹影响，非美货币纷纷倒戈。

布拉德周一表示，他认为是时候开始行动了，美联储有可能10月加息。布拉德同时表示，美国企业的CEO都非常担忧中国经济，中国经济硬着陆可能性很低。

布拉德称，“美联储不应根据金融市场波动作出反应，现在是时候加息了。我支持早加息、循序渐进加息。”

对于外界担心的通胀和中国问题，他表示，遏制通胀的因素是暂时的，而中国经济减速不是新问题。

他表示，“上周维持利率不变的决定是一个势均力敌的决定，预计10月份有可能加息。”

布拉德特别谈到了中国问题，他透露美国大型公司的首席执行官都非常担忧中国经济，但中国经济硬着陆可能性很低。

布拉德今年不是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，明年他将有投票权。

另外旧金山联储主席、美联储今年票委威廉姆斯上周末表示，美联储本周决定将其主要政策利率维持在接近零的水平不变，这是一个艰难决定，并重申，他预计在2015年加息。

威廉姆斯说道：“在我看来这是一个艰难决定，部分反映出我们得到的信号相互矛盾。我认为适当的下一步行动是逐步上调利率，最有可能在今年晚些的某个时候开始。”

欧元继续下跌 欧洲央行扩大QE预期升温

周一欧元/美元扩大跌势至1.1188，跌破1.1200大关，跌幅接近1%并刷新一周低位。

由于担心全球经济增长将疲软，美联储主席耶伦上周按兵不动。此后，欧洲央行行长德拉基可能暗示欧元区需要进一步刺激措施。

德拉基和其他管理委员会委员本周将有公开露面行程，而即将公布的数据将显示欧元区是受制于悲观的人气还是未受影响。欧元区跟美国一样，也深陷低通胀的泥淖。但是不同于耶伦，德拉基不能依靠内需来提振物价。

不论是否因为美联储延后升息而带动欧元走强，或是因为新兴市场的拖累，经济学家认为，必要时欧洲央行承诺加码1.1万亿欧元(1.3万亿美元)购债计划的可能性越来越大。

“令人担忧的地方是，以前央行假设2016年全球经济增长会显著变强，但是现在看起来不像是这个样子，”荷兰银行宏观经济研究主管Nick Kounis说。“如果美联储上周升息，则会给欧洲央行些许喘息空间。而如今压力又落到了欧洲央行身上。”

北京时间周三21:00，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言。在欧洲央行上次会议上，德拉基显示出不排除扩大QE的态度。

习奥会吸引全球注意 李克强再谈人民币 中国高层坚定维稳

中国国家主席习近平将于9月22日-25日对美国进行国事访问，中美两国可能达成加强经济联系、增强国际合作的协议。习近平与美国总统奥巴马(Barack Obama)周五的会谈将受到密切关注，他们将讨论经济问题。

在西雅图，习近平将出席当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎晚宴并就中美关系发表重要演讲，会见地方和联邦政要，出席中美省州长论坛、中美企业家座谈会，出席侨界举行的欢迎招待会，并参访当地企业和学校。在华盛顿，习近平将出席奥巴马主持的全套国事活动，包括：欢迎仪式、大小范围会谈、共同会见记者、国宴等。习近平还将出席拜登副总统和克里国务卿联合举行的欢迎午宴，并会见美国国会领导人。

中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

中央电视台晚间新闻联播引述他在会见英国财政大臣奥斯本时并称，前段时间中国股市出现异常波动，中国政府有关方面及时采取稳定市场的措施，防范住了可能发生的系统性风险。

李克强还表示，“中国金融业不断深化改革总体方向不会改变，步伐不会停止，会继续有序推进，将坚持市场化、法治化原则，处理好政府与市场的关系，加强制度建设，提高监管效能，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。”

人民币兑美元即期周一随中间价小幅收跌，但6.37元附近支撑较强。市场人士指出，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，当然人民币贬值预期短期内仍难以消除，央行亦难“脱身”；离岸CNH离岸贬值预期较在岸略高，且未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际，预计离岸CNH也难有明显方向。

英镑继续维持与美元拉锯波动 分析人士称应警惕英国央行给英镑惊喜

美联储(FED)上周选择按兵不动，这也波及市场对于英国央行(BOE)加息前景，投资者开始担心英国央行将会紧跟美联储推迟收紧货币政策的步伐。不过，市场中英镑的“死多头”的意大利裕信银行(UniCredit)告诫称，不要被英国央行“推迟加息假象”所迷惑。

市场中公认最大的英镑多头--裕信银行在最新的分析中指出，英镑交易员如果误以为持宽松立场的美联储将促使英国央行推迟加息，则将付出沉重代价。

裕信银行预计，到明年第一季度末，英镑/美元将会攀升逾6%至1.6500。根据彭博汇编的数据，该行对英镑的预言最为乐观——普遍预期为将会小幅下跌。

裕信银行银行表示，“美联储将在12月份加息，英国央行则会在两个月后跟进。与之形成对比的是，在美联储上周决定按兵不动之后，期货市场交易员预计，英国央行直到2016年末才会启动加息。利率上升往往会推高本币汇率，因为这会提高金融资产的吸引力。”

裕信银行驻米兰的资深外汇策略师Roberto Mialich称，“英国货币政策正常化进程的开始将早于市场预期，英镑将保持一个相对坚挺的基调。”

加拿大帝国商业银行(CIBC)也认为，虽然美元有望在美联储加息预期依然存在的情况下转强，英国的货币政策不应过分落后于大西洋彼岸的美联储，英镑从中获取的支撑也不应长期缺失。

英镑/美元今年呈拉锯走势，投资者和交易员难以明确当英国央行行长卡尼(Mark Carney)为首的官员将于何时升息。美联储自2006年以来的首次加息时机很重要的，长期维持超低利率环境的英国央行将从中获得跟进加息的信心。