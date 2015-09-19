市场周评：美联储收枪放鸽 下周央行一把手齐射

9月14日至9月18日金融市场概述：本周市场冰火两重天，前半周因投资者等待美联储决议而变得缺乏交投，后半周则因美联储明显的鸽派倾向而触发单边行情。不过，美元的颓势在周五就被收复，毕竟10月升息的概率犹存。

主要货币对方面，欧元/美元周中一度冲高至8月末来高位1.1459，但最终回落至1.1300关口附近。美元/日元周中也一度落至119.04低位，但最终反弹并逼近120.00关口。英镑/美元则呈现持续上行行情，虽然最终也略有回落，但仍收于0.7180水平。

大宗商品方面，国际现货金大幅飙高，特别是最后三个交易日三连阳，最终收于1139.00美元/盎司。国际现货银同样走高，但最后一个交易日呈冲高回落形态，最终收于15.15美元/盎司。美国原油价格则仍震荡交投，收盘的45.02美元/桶令当周基本收平。

此外，中国股市方面，沪指本周跌3.2%，深成指本周跌5.86%。截止周五收盘，沪指报3097.92点，深成指报9850.77点，创业板报1983.30点。

当周要闻盘点

美联储收枪放鸽

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周四(9月17日)维持政策利率不变。公布的预估结果显示，17位美联储决策人士中，有13位预测2015年至少加息一次，人数少于6月会议时的15人。

更令人诧异的是，有史以来首次，一位决策者认为美国至少在2016年底需要转而实行负利率，以实现充分就业并推动通胀率重返2%。

FOMC会议声明同时将2015年底联邦基金利率预期中值从0.625%下调至0.375%，将2016年底联邦基金利率预期从1.625%下调至1.375%，将2017年底联邦基金利率预期从2.875%下调至2.625%，长期利率预期为从3.8%下调至3.5%。

这样的结果自然令美元多头大失所望。美元指数周四纽约时段最低触及94.37的三周低位。欧元/美元则升至三周高位1.1424，纽约尾盘报1.1423，大涨1.2%；美元/日元下跌0.5%，报119.92。

在此之后，期货市场交易员将美联储12月前加息的可能性调降至约47%，政策声明公布前为64%。

虽然美联储9月未能升息，但投行并不对美元长期表现持悲观态度，因年内升息仍是大概率事件。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)指出，美元可能短暂受阻，不过不影响汇价长期走强。

该行表示，在FOMC会议过后，美元兑主要货币全线走软，反映了外部局势对于早已低迷的物价形成压制，这也是导致美联储推迟加息的关键因素。决策委员利率预期点状图的整体下移，显示当局认为年内将有一次加息。不过FOMC会议还是确认了年内稍晚加息的可能性，各国政策分歧依然令我们看好美元前景。

美银美林称，“由于预期美联储有望在12月加息，所以我们认为美元的下行空间有限。”

BK Asset Management首席外汇策略师Kathy Lien也表示，虽然美联储“错过”了9月加息，但仍在酝酿年内的一次加息。实际上，FOMC委员会的17位成员中有13位预计加息周期会在今年启动。

事实上，美元指数周五迅速反弹并收复周四多数失地，也证明了这些投行的判断。

对于美元指数的反弹，丹斯克银行首席分析师Allan von Mehren称，“由于仍预计美联储将在今年稍晚升息，我们预计未来几个月美元相对欧元、日元和英镑等其他货币会有所作为。”

而关于美联储真的升息后的走向，Kathy Lien表示，“美联储收紧政策的同时其他央行在放松政策，因此在美联储首次加息后的3个月，我们多半会看到美元处在更高的汇率水平。”

日元多事之秋

日本央行周二(9月15日)宣布以8比1的投票结果，维持每年将货币基础提高80万亿日元的关键政策不变。

日本央行认为，日本经济继续温和复苏，但下调出口和产出评估，同时调降对海外经济体的评估。

日本央行维持货币政策不变，合乎市场预期。美元/日元对此反应相对平淡。不过，黑田东彦此后的讲话似乎提振了日元，

其在记者会上表示，日本经济继续温和复苏，他预计出口将逐渐增长。对此，法国兴业银行外汇策略分析师Alvin Tan指出，“黑田东彦听起来意外乐观，这是日元上涨的原因。但我们仍认为日本央行如果要达成2%的通胀率目标，第四季将必须扩大宽松。”

此外，标普(S&P)周三(9月16日)宣布，将对于日本的评级从AA-下调至A+。标普指出，日本疲软的财政情况对其信用产生负面影响，该国重振增长和结束通缩努力或无法在未来2-3年扭转局势。但是消息公布之后，美元/日元反应平淡，汇价窄幅震荡于120.30-120.40区间内。

而美联储维持利率不变对于日本央行和日元究竟是不是好事？蒙特利尔银行(Bank of Montreal)全球外汇策略主管Greg Anderson对此持担忧态度。

其表示，“世界银行曾督促美联储不要加息，二十国集团(G20)中很多新兴市场国家也说不要加息。但对于欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)而言，在市场剧烈波动的时候，它们的货币走强，而他们想要的是较为疲弱的本币。他们实现货币贬值的最佳途径就是美联储加息。”

中国股市博眼球

对于多数中国投资者而言，中国股市的表现仍最吸引眼球。最终，沪指本周下跌3.2%，深成指本周下跌5.86%。市场周中又经历了过山车行情。

在周一(9月14日)即遭遇千股跌停后，两市周二(9月15日)逾700股跌停，逾2200股下跌，沪指盘中一度失守3000点。但在周三(9月16日)，市场出现千股涨停的奇观，A股狂飙近5%，重回3100点，而近期萎靡的创业板则终于爆发，单日7.16%涨幅则创上市以来最大。

对此，分析师指出，投资者心态谨慎，美联储暂缓加息的决定则对大盘影响不大。从技术图看，预计短线大盘继续震荡磨底。

与此同时，高盛认为，港股相对“安全”。H股中期业绩符合预期，新兴产业与传统板块之间出现明显分化，投资收益占A股企业盈利的26%。

高盛指出，H股估值相对低于其基本面预期，A股当中浮现出部分价值投资机会。