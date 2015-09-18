9月不加息 对原油走势有什么影响？

日线上昨日收报一根高位十字星，价格在长阳拉升后测试300关口遭受明显承压，短期均线系统上移至290附近，上行首要受制在60日均线300压制，突破则有望拓展空间，趋向指标二次多头放量，整体原油陷入当前的反弹回升后的高位震荡格局中，日内首要继续关注290-300的区间整理，操作适宜区间内高抛低吸。4小时图上油价在上轨附近连续测试破位未果后出现高位徘徊整理，价格延续上轨及5/10日均线附近运行，短期阴阳交替形成高位震荡模式，趋向指标在反弹回升后出现高位调整后的回落迹象，整体结构陷入震荡区间内，欧礼青建议操作首要考虑区间，突破在尝试顺势跟进，日内关注290支撑，其次288-285支撑，上行298-300压力。

现货原油操作建议：

1、原油298-299做空，止损301，目标294-292

2、原油290-291做多，止损287，目标295-298

【美联储不加息对原油的影响】

利好原因：

1、美联储不加息对油市来说是一个利好消息，因美国短期内可能不会被推高，美元疲弱将增加原油需求。

2、因为美元短期内仍将维持较为疲弱的状态，美元疲弱能在短期内支撑油价上行，现在的问题是美元能给油市带来多大的利多影响。

利空原因：

1、美联储不加息的理由是其对全球经济增长较为担忧，这却不利于油价上行，这也抵消美国不加息给油市带来的利好影响。

2、美国较高的利率水平通常利于美元走强，这对以美元为计价单位的石油来说并不是什么利好消息，而美联储宣布不加息，美元下跌0.3%。