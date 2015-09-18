美联储决议夜最全解析 这一晚究竟发生了些什么？

备受瞩目的美联储9月利率决议终于以“按兵不动”收官，但金融市场却遭遇“腥风血雨”的一晚，美元暴跌至三周低位，金价飙升至两周高位，股市、债市和油市都遭遇巨大波动。分析师指出，美联储主席耶伦发表鸽派言论，点阵图传来“噩耗”，令美联储12月加息预期都大幅降温，而“美联储通讯社”疑似泄漏决议的言论也对市场造成影响。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周四(9月17日)维持政策利率不变，显示其在市场动荡、国际风险上升、美国通胀低迷之际不愿结束史无前例的货币刺激时代。美联储(FED)在政策声明中指出：“近期全球经济和金融市场发展可能在一定程度上限制了经济活动，并可能在短期内给通胀施加进一步下行压力。”

此次会议也是今年首次有与会人士对利率决策持有异议。在美联储决策人士面临着耶伦领导FOMC以来最棘手的一次决定之际，里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)投下反对票，主张将联邦基金利率目标区间上调25个基点。

最新公布的预估结果显示，17位美联储决策人士中，有13位预测2015年至少加息一次，人数少于6月会议时的15人。

期货市场交易员将美联储12月前加息的可能性调降至约47%，政策声明公布前为64%。

四位美联储决策者目前表示，利率至少要到2016年才会上调，6月时只有两位决策者持这种看法。美联储10月和12月还将召开政策会议。

FOMC利率决策表决中上一次出现异议还是在2014年12月17日结束的会议上，当时费舍尔(Richard W. Fisher)、柯薛拉科塔(Narayana Kocherlakota)和普罗索(Charles I. Plosser)投票反对维持利率不变。

耶伦：鸽派女王风范尽显

美联储主席耶伦(Janet Yellen)在新闻发布会上的言论总体而言相当鸽派，并强调了当前影响加息决定的两大障碍——通胀过低以及国际形势动荡不安。

耶伦在新闻发布会上表示：“海外前景看来变得不那么确定。”她还表示，近期美股下跌及美元升值，已令金融市场状况吃紧，无论美联储怎么做，这种情况都有可能使美国经济增长放缓。

耶伦指出，由于海外的不确定因素的加重，委员会判断认为，等待是适宜之举。

以下两段是耶伦关于通胀和国际形势的原话：

“一个重要的原因是进口价格的下跌---反映出美元升值和能源价格下跌---正在打压通胀率至远低于目标的水平，并且远低于核心通胀率。我们预期这些影响将是暂时性的，在良好锚定的通胀预期下，我们预计通胀率将回升至2%”

“我们评估了世界所有重要领域的形势发展，但我们尤其聚焦于中国和新兴市场。正像我们长久预期的，多数分析师也都认为的那样，随着中国对经济进行再平衡，其经济增长会出现一些放缓。他们也是这么计划的。我认为这里没有意外，问题在于是否可能会有比多数分析师预期更为急剧的放缓风险。我认为金融市场8月份的表现部分反映了对中国经济下行风险的担忧，以及对于决策者如何应对这些担忧的疑虑；此外，我们看到在大宗商品市场，油价出现大幅下滑压力”

不过耶伦在议息会议后的记者会上表示，每次会议都有可能决定是否加息，并指出10月加息也是有可能的。

最大意外：一位决策者希望在美国实行负利率 为历来首次！

美联储选择在其9月份会议结束后维持利率不变，提到全球经济和金融市场动态将给近期通胀施加下行压力。

美联储随声明一道发布了来自联邦公开市场委员会(FOMC)委员们的一系列预期——即“点阵图”，其中包括每位决策者认为美联储在特定时期末应该将政策利率维持在什么样的水平。

根据随政策声明发布的预测报告，17名官员中有13名预期仍将在2015年加息。6月份17名官员中有15名预期今年加息。尽管大多数官员们仍预期会在今年加息，但他们预测的加息路径已于近月以来变得更加平缓。2015年底的利率中值预测值从6月份的0.625%降至0.375%。2016年底的利率中值预测值从6月份的1.625%降至1.375%。2017年底的利率中值预测值则从6月份的2.875%降至2.625%。美联储预测长期联邦基金利率将升至3.5%，同样低于之前预期的3.75%。

美联储下调展望的原因之一是，官员们对经济的长期增长潜能变得不那么乐观。他们预期经济长期增长率介于1.8%至2.2%，低于6月份预期的2%至2.3%。美联储同时还下调失业率的路径预测。他们预期失业率将在今年底降至5%，明年底降至4.8%，都低于此前预期的5.3%和5.1%。

此次预期的一个明显异常之处在于：有史以来首次，一位决策者认为美国至少在2016年底需要转而实行负利率，以实现充分就业并推动通胀率重返2%。

先前的猜测就是，此次主张负利率的美联储决策者是即将离任的明尼阿波利斯联储主席柯薛拉科塔。

Renaissance Macro的美国经济研究主管Neil Dutta写道，柯薛拉科塔离经背道。。。希望在2015年放松到负利率。

美联储主席耶伦在新闻发布会上表示，此次会议未认真考虑负利率事宜，并补充说相关FOMC委员主要对通胀前景感到担忧。

然而，耶伦没有排除在美联储需要采取额外宽松政策时实行负利率的可能性。她说：“我们将审视我们所有的可用工具并根据情况进行评估。”

美联储声明的显著变化

尽管同样是维持利率不变，然而通过对比7月29日的FOMC会议声明，除有决策者持异议外，9月17日的声明在表述中还出现了以下几点显著变化：

国际形势：9月17日声明中新增了“最近全球经济和金融动态可能会对经济活动略有抑制，而且很可能会对近期通胀构成进一步下行压力”的表述。

企业固定投资：9月17日称“一直温和增长”；7月29日的描述为“依然疲软”。

基于市场的通胀补偿指标：9月17日的声明称这一指标“下跌”；7月29日则描述为“依然低企”。

能源价格：9月17日对能源价格的下跌剔除了“先前”的时间表述；7月29日则有“先前”的强调。

机构点评

彭博经济学家撰文称，美联储因通胀和全球经济忧虑而按兵不动。声明保留了对国际经济形势发展压制美国前景的更深忧虑，并且注意到通胀率在最终向2%的联储目标回升前可能先有所回落，因暂时性因素(能源和进口价格)再度浮现。

根据法国巴黎银行(BNP Paribas)的美国经济团队，耶伦发出强烈的鸽派信号，下调非加速通胀失业率以及未来两年的核心通胀预期“突显”了宽松立场。

德意志银行(Deutsche Bank)表示，FOMC点阵图符合“鹰派基调但维持利率不变”的普遍预期；FOMC点阵图预期与今年加息“大门敞开”的观点相符。

巴克莱(Barclays)经济学家Michael Gapen和Rob Martin在报告中表示，FOMC政策声明比预期略显鸽派，但相信大多数决策人士预计今年加息。

报告称，点阵图暗示决策人士确信今年加息。但巴克莱仍坚持明年3月份加息的预期，因为疲弱的通胀状况将使FOMC在2015全年都维持利率不变

Jan Hatzius等高盛(Goldman Sachs)经济学家撰写报告称，FOMC政策声明暗示对金融市场和国际形势的担忧加剧，美联储预测显示转向今年加息一次。报告显示，其它的声明内容变动“相对较小”，FOMC注意到，自上次会议以来，基于市场的通胀补偿指标走低。

加拿大皇家资本资本市场(RBC Capital Markets)首席美国分析师Tom Porcelli表示，美联储加息上一直都有一些障碍，但没有加息意味着让其他经济体超前。

他指出：“如果你的计算中还要加入全球经济和金融市场发展的因素，那么美联储会非常难以摆脱近零利率，窗户正在很快的关上。”

Porcelli表示： “我们不是在谈论全球经济崩溃，只是部分经济体在放缓。由于只是小幅放缓，那么美联储所作所为实际上就是将货币政策的缰绳拱手让给世界其他国家。”

加拿大帝国商业银行(CIBC)发布报告称，FOMC声明暗示“渐进紧缩周期已经接近”，利率预测依然显示FOMC多数成员认为今年加息“适宜”，尽管人数比上次少。

杰富瑞(Jefferies LLC)驻纽约的首席金融经济学家Ward McCarthy指出，美联储按兵不动的理由在于，通胀形势依然非常黯淡，尤其是鉴于中国的形势发展。

McCarthy补充说，美联储必要阐明通胀目标策略。根据美联储周四发布的预测中值，官员们认为在2018年之前无法实现2%的通胀率。PCE指数已经超过三年多时间一直低于美联储2%的通胀目标。

美国银行(Bank of America)驻纽约的全球经济研究联合负责人Ethan Harris表示：“美联储的行动是一种策略性拖延，使其得以获得更多关于经济预期所面临的风险方面的信息，鉴于劳动力市场持续复苏，而且资本市场已经显示出平静迹象，美联储面临的加息压力将在未来的每一次会议上递增。”

美元重挫

此前一直期待的9月美联储启动首次加息行动一时间“化为泡影”，这无疑令美元多头大失所望，美元遭遇，美元兑欧元触及三周低点，兑瑞郎跌至两周低点。

美元指数周四纽约时段最低触及94.37的三周低位。欧元/美元则升至三周高位1.1424，纽约尾盘报1.1423，大涨1.2%；美元/日元下跌0.5%，报119.92。

丹麦丹斯克银行(Danske)指出，FOMC委员会向市场传递了鸽派信号，确认了官方持谨慎态度的立场。该行认为美联储将有机会在12月份首次加息，而10月份的时点可能过早。

丹斯克银行表示：“从非常短期来看，美元可能因美联储的鸽派立场而承压，但因美联储仍有望在年底前上调利率，我们依然认为，美元在未来数月有望跑赢英镑、日元和欧元。”

美联储拯救了黄金市场

美联储帮助黄金市场脱离了“死水一潭”。美联储周四维持利率不变，助长了对美国经济强劲力度的辩论，对黄金看涨者是利好。本周美联储开会之前，黄金市场交投清淡，价格跌至近一个月低点。

周四纽约尾盘，黄金现货上涨0.9%至1130美元/盎司；盘中达到1131.72盎司/盎司，是9月4日以来最高水平。

U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth表示：“美联储保持利率不变，且并未暗示仍将在今年加息，这打压美元走低，支撑金价，联储有关全球市场动荡和全球经济风险的评论也可能支持寻求避险的资金流入金市。”

不过，Haworth表示，此轮涨势可能短暂，因对实货黄金的需求看似疲弱，“进入10月后，我们最终将面临同样的争论。”

美股剧烈动荡

在美联储政策声明公布后，美国股市交投极为波动，三大股指在日高和日低之间震荡。在北京时间周五02:30开始的美联储主席耶伦记者会进行期间，三大股指均一度上涨超过1%，但之后回落。

Context Asset Management首席投资官John Culbertson说：“所有在美联储会议前的不确定(在会议后)仍然存在，联储没有给出明确线索，未来30日市场谈论的话题将和过去90日一样。”

道指收低65.21点，或0.39%，至16,674.74点；标普500指数下跌5.11点，或0.26%，至1,990.20点；纳指收涨4.71点，或0.1%，至4,893.95点。

油市亦大幅波动

全球原油期货周四下跌，在美联储宣布维持利率不变后一度短暂上涨，后重拾跌势。美元在美联储宣布决定前下跌，美元走软对原油等以美元计价的商品构成支撑。

美国原油和布伦特原油在北京时间周四周五02:00美联储宣布决定前扩大跌幅，决定公布后，美国原油期货转跌为升，布伦特原油期货缩窄跌幅。但10分钟内，两者均回吐涨幅。

联储利率决定公布前，CBOE油市波动性指数回落，但决定公布后随即飙升近15%，结算时下跌逾9%。

11月布伦特原油期跌0.67美元，收报每桶49.08美元。10月美国原油跌0.25美元，收报每桶46.90美元。

“美联储通讯社”提前泄密？

事实上，在美联储决议前夕，有一则消息广为流传：

希尔森拉什(Jon Hilsenrath)：“耶伦是个坐飞机喜欢提前3小时到达机场的人，意外加息而不让市场有所准备不符合她的性格。”

希尔森拉什是华尔街日报的资深记者，因准确预测美联储政策走向而扬名华尔街，被称“美联储通讯社”。他的同事Greg Ip在Twitter账号中透露了上述消息。

从下图中也可以看出，市场已经提前对“美联储通讯社”的言论做出反应：