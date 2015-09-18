耶伦认为美国楼市“极度疲软” 而宏观环境意味楼市应改善

在美联储（Fed）周四（9月17日）举行的新闻发布会上，美联储主席耶伦对国内劳动力市场给予了积极评价，而对楼市的看法却恰恰相反。

本次美联储决定维持利率不变，耶伦在随后举行的发布会上称，“当前美国住宅市场仍然极度疲软，劳动力市场与收入增长都在改善，楼市应当是有需求的，事实也应该如此。”

那么怎样的水平算是楼市极度疲软？耶伦援引了房屋开工数据，称该数据低于与人口统计数据相符的水平，尤其是在就业岗位增加的经济环境下。

美国商务部周四稍早公布的数据显示，美国8月份新屋开工下滑，7月份数据也向下修正，表明普遍上升的趋势已经戛然而止。

耶伦还提到，尽管楼市只是经济当中非常小的一个领域，但它对诸如消费和企业支出之类更大的经济增长动力起到了支持作用。央行官员意识到楼市对抵押贷款利率很敏感，上调联邦基金利率终将影响到消费者的借贷成本，而眼下30年期固定利率平均水平仍接近历史低点。

有一项数据或许能让美联储官员对楼市乐观一些，楼市最大最重要的部分——独栋住宅建筑许可，该数据8月升至2008年1月以来最佳水平，意味着未来数月建筑活动可能增多。

下周有两项重要楼市数据出炉，一是周一的美国8月成屋销售数据，一个是周四的美国新屋销售数据。