面对欧银扩大QE猜测 为何欧元表现仍富韧性？

在市场将焦点集中在美联储(FED)即将公布的利率决策之际，有关欧洲央行(ECB)可能扩大量化宽松(QE)的暗示并未能削弱欧元走势。分析师称，美联储加息的不确定性给欧元带来支撑。

虽然欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在9月3日向市场暗示准备必要时加大货币刺激力度，欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)周三(9月16日)也称必要时有扩大QE的空间。

但欧元自9月3日以来的表现似乎并未受到太大影响，兑大多数十国集团(G10)货币上涨。

周四亚市早盘，欧元/美元小幅上扬至1.1300，之前数据显示，欧元区8月通胀率修正值略微低于初值，支持了欧洲央行将扩大购债计划的预期。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)高级外汇策略师Michael Sneyd表示，欧元走高一定程度上源于美联储9月加息决议的不确定性。Sneyd说道：“这种不确定性导致投资者没有足够的信心持有美元。”

自8月来由联邦基金期货价格显示的加息概率可谓“跌宕起伏”，当前仅为28%，显示出市场对9月加息看法的摇摆不定。

有分析师并指出，新兴市场风险状况的好转也给欧元带来支撑。

德国商业银行Commerzbank AG)外汇策略负责人Ulrich Leuchtmann周三在发布报告称，随着巴西雷亚尔、土耳其里拉近日企稳，南非兰特甚至有走强的迹象，新兴市场风险好转，导致欧洲央行扩大QE的可能性降低，从而带动欧元上扬。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(Ewald Nowotny)周二曾经表示，延长或扩大欧洲央行的资产购买计划是可考虑的，新兴市场经济前景将是主要考虑因素。

不过Leuchtmann认为，这种欧元作为避险货币却与风险偏好走向一致的趋势不会持续太久，新兴市场风险虽然降低，但市场的焦点可能会迅速转移到其他促使欧洲央行考虑扩大QE的因素，欧元将面临新的压力。

据芝加哥商业交易所集团的FedWatch，本周美联储结束接近零利率政策、进行加息的几率降至21%，周二晚些时候为27%。