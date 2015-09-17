无法预测美联储走势？ 分析师教你用期权套利

周三(9月16日)黄金市场继续维持紧张的状态，美联储即将在周五凌晨公布利率决议，目前市场很难对美联储最终决定作出令人信服的预测。但这并不表示黄金市场就没有能够进行的交易，周三美国Zaner Group分析师Matt McKinney以及RJO Futures分析师Phil Streible分别给出了两种针对明天美联储利率决议的交易方案。

两种方案都用到了期权交易，但方案细节稍有不同，Phil Streible的方案是购买60天期的期权合同。将标定价格定为1120美元/盎司(做多)以及1080美元/盎司(做空)。

Phil Streible认为，明天如果美联储决定维持接近零的利率不变，黄金将很有可能出现大幅涨势，重新测试上方高点，届时看涨期权合同的价格将会很容易大幅翻番。而同时美联储年内加息的预期仍然存在，所以如果未来美联储加息，黄金将会走低，届时看跌期权仍然有可能盈利，或者至少基本回本。

而另一方面，如果美联储明天决定无视通胀的疲软而实施加息，那么准备不充分的市场极有可能出现大幅动荡，届时黄金价格将可能大幅走低，突破此前的5年半低位并继续下探支撑。那么1080美元/盎司位置的看跌期权将会获利，而看涨期权则可以留待市场触底反弹之后再寻求盈利或者回本。

Matt McKinney的策略相比Phil Streible的计划要更加看重短期，鉴于周三黄金价格已经回升至1120美元附近，Matt McKinney建议投资者直接购买40天期的1120美元看涨以及1115美元看跌期权。Matt McKinney认为，明天不管美联储最终如何决定，届时黄金价格波动都将会轻易超过20美元，这将会使策略中一种期权价格至少翻倍，同时短期期权为投资者提供优惠，也是套利的绝好机会。